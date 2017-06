5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la cual Argentina es parte, declara la determinación para “garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”. En concreto, los objetivos 14 y 15, se centran en la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres, así como en el uso sostenible de los recursos que estos nos brindan.





“Conectar a las personas con la naturaleza”



Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve para centrar la atención en una cuestión particular apremiante. El tema propuesto por la ONU para el 2017 se centra en la conexión de las personas con la naturaleza, y anima a que salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que de ella dependemos.



Nos invita a descubrir maneras divertidas y apasionantes de experimentar y promover esa interrelación, y también al respeto que le debemos.



Miles de millones de habitantes de zonas rurales en todo el mundo pasan su jornada diaria en “conexión” con la naturaleza y son plenamente concientes de que dependen del suministro de agua natural o de la fertilidad del suelo, por ejemplo. Estas personas son quienes sufren primero las amenazas que los ecosistemas afrontan, ya se trate de la contaminación, del cambio climático o de la sobrexplotación.



Por lo general, es difícil asignar un valor monetario a los dones de la naturaleza. Como ocurre con el aire limpio, no solemos apreciarlos hasta que pasan a ser un bien escaso. No obstante, los economistas están desarrollando maneras de medir el valor multimillonario de los denominados “servicios de los ecosistemas”, que abarcan desde la actividad de los insectos cuando polinizan los árboles frutales, hasta los beneficios espirituales para la salud o recreativos que aporta practicar senderismo.



La propuesta es reflexionar sobre la participación de cada uno en el cuidado de la naturaleza y las acciones diarias que podemos desarrollar para su conservación, pensando en hoy y planificando para el futuro.