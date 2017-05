Por el calentamiento global, el verde llegó a la Antártida

"Es otro indicador de que la Antártida retrocede en el tiempo geológico. Lo cual tiene sentido si se considera que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han subido a un gran nivel. El planeta no ha experimentado algo parecido desde el Plioceno, 3.000.000 de años atrás, cuando la capa de hielo de la Antártida era más pequeña y los niveles del mar eran más altos", dijo Rob DeConto, un especialista en glaciares de la Universidad de Massachusetts en Amherst, quien no fue parte del estudio pero lo revisó para The Washington Post.

"Si las emisiones de los gases del efecto invernadero continúan sin control, la Antártida retrocederá aún más en el tiempo geológico… Tal vez la península llegue a tener bosques algún día, como durante los tiempos de invernadero del Cretácico y el Eoceno, cuando el continente estaba libre de hielo", continuó DeConto por correo electrónico.

Los autores coinciden en que los cambios que han observado son, probablemente, sólo el comienzo. "Estos cambios, combinados con el aumento de áreas de tierra libres de hielo debido al retroceso de los glaciares, promoverán la alteración en gran escala del funcionamiento biológico, la apariencia y el paisaje de la [península antártica] por el resto del siglo XXI y más allá", escribieron.