La Provincia inauguró la nueva iluminación del Puente Colgante en Santa Fe

Las actividades, en las costaneras Este y Oeste, culminaron con el encendido de las luminarias en todo el puente.



El acto inaugural estuvo presidido por el vicegobernador, Carlos Fascendini, en representación del gobernador Miguel Lifschitz; y el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías. También participó el senador por el departamento La Capital, Emilio Jatón.



En la oportunidad, se emitió un mensaje del gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, quien lamentó que “un pequeño percance físico me impida acompañar a todos los santafesinos en esta fiesta del 25 de Mayo”, y destacó que se trata de una celebración “muy especial porque estamos inaugurando la nueva iluminación del Puente Colgante de Santa Fe, que es un ícono de la ciudad”.



En ese sentido, indicó que “con esta iluminación moderna, ponemos al puente en valor y vamos a tener una nueva postal de Santa Fe, ya no solamente en los días de sol, sino también en la noche, con un puente iluminado”.



“Esta es una obra muy vistosa y atractiva, que tiene un enorme impacto en el posicionamiento de Santa Fe y desde el punto de vista turístico, por lo que estamos muy contentos de haberla concretado y poder inaugurarla”, agregó Lifschitz.



Sobre la obra, el gobernador destacó que forma parte “del compromiso de la provincia con la ciudad de Santa Fe, plasmado en el Acuerdo Capital, que tiene incluidas más de 100 obras de infraestructura, recuperación del patrimonio, educación, salud, seguridad y justicia”, entre otras.



Finalmente, manifestó “el objetivo de que Santa Fe sea una de las capitales más lindas y atractivas, con obras que realcen el patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad, pero que también sea más inclusiva, con obras en los barrios, de protección contra inundaciones, de pavimentación, que permitan convertir la ciudad capital en una ciudad pujante, desarrollada, moderna, atractiva y, fundamentalmente, inclusiva en relación a sus barrios más postergados”.



Por su parte, el ministro Farías aseguró que "hemos quedado todos sorprendidos y maravillados; el espectáculo es único. No sé si hay muchas ciudades en el mundo que tengan monumentos con semejante calidad, intensidad y variabilidad de luces. Fue maravilloso e impactante. Está todo el mundo impresionado y feliz", agregó.



"Además, ahora la ciudad tendrá la posibilidad de mostrar un espectáculo dinámicamente, porque como vimos la iluminación puede cambiar, con muchos tipos de combinaciones y eso es lo que va a quedar, un monumento dinámico, permanente y de gran visibilidad para la ciudad", concluyó.



Previo al acto, la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, se refirió a la inauguración de las luminarias y destacó que "el puente colgante de la ciudad de Santa Fe es un símbolo vivo; un nosotros aceptado por todos y cada uno. Los santafesinos tienen en el puente la foto o el video de sus sucesos familiares, felicidades, visitas y viajes. El puente conecta la historia de la resistencia de esta ciudad y la historia privada y pública de sus habitantes. Es un lugar paradigmático y aglutina la palabra memoria del pasado y hace crecer la memoria del porvenir. Nos da orgullo, autoestima e identidad. Une los elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire y el fuego del trabajo y las pasiones”, agregó.



Asimismo, señaló que “es un ejemplo de la resistencia de Santa Fe de la Vera de Cruz para renacer como ciudad desde Cayastá, y como puente cuando el colgante se quebró. Y aquí estamos iluminando con infinitas posibilidades Led en el marco de una celebración enorme donde música, embarcaciones, gentes de todas las riveras y fuegos artificiales le rinden homenaje. Encender el puente es crear un monumento que cuelgue del aire, atraviese el agua y nos ilumine a todos a la manera de los grandes edificios del mundo: la conciencia de ser santafesinos, una imagen imborrable de nuestro origen y una oportunidad única de afianzar la democracia y aprender a vivir juntos", concluyó.



UNA FIESTA DE INAUGURACIÓN

La inauguración de la obra se dio en el marco de los festejos por el cumplimiento del 207° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, con actividades artísticas y espectáculos musicales en las dos costaneras que engalanan al puente: Este y Oeste.



A las 17 horas comenzaron las demostraciones náuticas con embarcaciones pequeñas a cargo de los clubes e instituciones Yacht club, Náutico Sur, Regatas, Azopardo, Marinas y de las guarderías náuticas. Estas culminaron con una caravana de embarcaciones grandes por la laguna que pasaron por debajo del puente. Finalmente, a las 19 horas, comenzó la cuenta regresiva con show de fuegos artificiales y láseres (de 7 minutos), para coronar con la iluminación total del Puente Colgante.



La ejecución de la nueva iluminación, que demandó cinco meses de trabajo y una inversión de 23 millones de pesos, es una de las más de cien obras que financia el Estado en la capital de la provincia, en cumplimiento del Acuerdo Capital y, particularmente, una de las obras destinadas a la puesta en valor del patrimonio histórico-cultural de la ciudad.



COMO LOS GRANDES MONUMENTOS DEL MUNDO

La nueva iluminación de LED del puente colgante tiene como objetivo modernizar la existente para llevarlas a tecnología Color Kinect integradas, que fue el mismo sistema elegido para iluminar la mítica Torre Eiffel de Paris.



Este sistema está compuesto por un controlador central programable que permite generar escenas de iluminación diferentes, que podrán ser utilizadas para iluminaciones conmemorativas.



La nueva instalación lumínica, con este cambio de tecnología, consiste en un cableado físico especial colocado a lo largo del Puente, que tiene 320 artefactos y permite cambiar los colores de las mismas. Además, el sistema permite trabajar en reparaciones sin cortar la serie por completo, y cuenta con cinco tipos de luminarias diferentes distribuidos estratégicamente a lo largo del puente.



PRESENTES

También estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez; el secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone; el secretario de Gobierno, Mariano Cuvertino; y el intendente local, José Corral.