Ante la falta de respuestas sobre saneamiento hídrico, podría haber nueva movilización

A la vez que cuestionaron duramente a presidentes comunales que "solo se preocupan por tirar el agua al pueblo vecino". La reunión tuvo lugar en Coronel Fraga, con la presencia de delegados de 14 localidades.

De acuerdo a lo que se informó, se analizaron como temas principales varios de grave preocupación para los concurrentes. Un de ellos fue la cuestión de las obras que se continúan realizando en la provincia de Córdoba, contra la promesa de que las mismas no iban a continuar hasta que no estuviera concluido el estudio del plan maestro de saneamiento de la cuenca. Según los autoconvocados, las obras no se suspendieron y continúan ejecutándose aguas arriba del límite interprovincial, sin que en el lado santafesino se realicen obras.

Además, se cuestiona que sí se están realizando en el lado santafesino "obras sin planificación realización en la zona de obras sin planificación y sin control de la Secretaria de Recursos Hídricos", así como también se advierte sobre "la falta de realización o continuidad de obras menores que fueron solicitadas y acordadas en reuniones anteriores y que los funcionarios comprometieron realizar". Muchos de los presentes en el encuentro hicieron notar "la miopía de varios Presidentes Comunales, su falta de compromiso con una solución integral y de largo plazo y su tarea de canalización y alcantarillados mezquino tratando de 'tirar el agua al pueblo de al lado', comprometiendo recursos que pueden ser mejor aprovechados".



También enfatizaron su "sorpresa por las declaraciones de algunos legisladores locales, que advierten sobre responsabilidades de determinados agentes provinciales, siendo que nunca tomaron participación o conocimiento directo de la situación". Y denunciaron que hay un legislador, al que identificaron, que "participa financiando obras clandestinas".

Sin embargo, dejaron constancia los autoconvocandos que "el tema central, motivo de molestia y enojo de la Comisión, ha sido la falta de novedades de los funcionarios de la Secretaría de Recurso Hídricos de la Provincia en cuanto a la presentación de un plan integral de tratamiento y saneamiento de toda la cuenca, comprometido por el ministro Ing. Garibay en la reunión realizada en Presidente Roca el 2 de febrero, donde se comprometió a presentar el mismo en un plazo perentorio de 90 dias, ya cumplidos y sin novedades. Incluso falta de respuesta a las comunicaciones intentadas con el mismo, apuntaron.

En ese marco, anticiparon que "se resolvió en lo inmediato un contacto con el (subsecretario de Recursos Hídricos) Ing. Juan Carlos Bertoni, solicitando una reunión a la brevedad, y comenzar a gestionar una movilización de los afectados y comprometidos con esta iniciativa de todo Departamento Castellanos, con modalidad y plazo que se definirán en las próximas semanas".