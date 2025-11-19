Violento robo en una vivienda y sustracción de herramientas en otra

Al rededor de las 3:00 del lunes 17 de noviembre, un hecho delictivo ocurrió en una vivienda ubicada en calle Pellegrini al 600 cuando los residentes estaban durmiendo. Dos sujetos, con el casco de motociclista colocado, ingresaron violentamente rompiendo el vidrio de la puerta de ingreso y una ventana.

Los delincuentes exigieron dinero y se llevaron alrededor de 30.000 pesos en efectivo. Ambos escaparon en una moto tipo enduro.

Robo de herramientas

En una vivienda ubicada en calle José Ingenieros al 500, su residente de 46 años, denunció a la Comisaría local que al acudir a un pequeño depósito que tiene en su casa, notó la faltante de varias herramientas:

1 taladro a batería Black & Decker, color naranja, con caja de mechas.

1 pinza corta hierro/cadena, color amarillo.

1 termofusora Yosemite, color rojo, en caja metálica roja.

1 rotomartillo Yosemite, color rojo, en caja negra con accesorios.

El damnificado explicó que los delincuentes habrían saltado un tapial de 1,50 metros y que la puerta de la pieza no contaba con medidas de seguridad.

FUENTE: Móvil Quique