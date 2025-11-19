Tres allanamientos simultáneos se efectuaron este martes en nuestra ciudad. Aprehendieron a un hombre de 34 años, presunto autor de varios delitos, secuestrando armamento y una motocicleta Honda CBX 250.
Violento robo en una vivienda y sustracción de herramientas en otra
En calle Pellegrini al 600, en las primeras horas del lunes, cuando los residentes estaban durmiendo, dos sujetos ingresaron violentamente y exigieron dinero, alzándose con alrededor de 30.000 pesos.PolicialesHace 6 horas El Eco de Sunchales
Al rededor de las 3:00 del lunes 17 de noviembre, un hecho delictivo ocurrió en una vivienda ubicada en calle Pellegrini al 600 cuando los residentes estaban durmiendo. Dos sujetos, con el casco de motociclista colocado, ingresaron violentamente rompiendo el vidrio de la puerta de ingreso y una ventana.
Los delincuentes exigieron dinero y se llevaron alrededor de 30.000 pesos en efectivo. Ambos escaparon en una moto tipo enduro.
Robo de herramientas
En una vivienda ubicada en calle José Ingenieros al 500, su residente de 46 años, denunció a la Comisaría local que al acudir a un pequeño depósito que tiene en su casa, notó la faltante de varias herramientas:
- 1 taladro a batería Black & Decker, color naranja, con caja de mechas.
- 1 pinza corta hierro/cadena, color amarillo.
- 1 termofusora Yosemite, color rojo, en caja metálica roja.
- 1 rotomartillo Yosemite, color rojo, en caja negra con accesorios.
El damnificado explicó que los delincuentes habrían saltado un tapial de 1,50 metros y que la puerta de la pieza no contaba con medidas de seguridad.
FUENTE: Móvil Quique
Un cachorro de gato montés fue entregado a la Guardia Rural "Los Pumas" para su resguardo
Veterinarios del Centro Municipal de Salud Animal de Sunchales se presentaron en la dependencia policial llevando el animal que había sido dejado en sus instalaciones para su protección.
Identificaron al conductor del auto calcinado en un camino rural que une Rafaela y Lehmann
De acuerdo con las pericias iniciales, el vehículo habría desviado su trayectoria bajo condiciones de lluvia y terminó prendido fuego luego de un impacto. La víctima es un hombre que residía en Rafaela, de 67 años.
Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito
La aeronave, sin ocupantes, fue hallada por vecinos en un campo. Gendarmería encontró en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína.
Quién es Brian Bilbao, el prófugo más buscado que fue detenido de casualidad por la Gendarmería
Gendarmería Nacional detuvo en Exaltación de la Cruz a Brian Walter Bilbao, conocido como “Patoruzek” o “Negro”, acusado de liderar una red transnacional que transportaba cocaína en avionetas desde Bolivia. Estaba entre los diez delincuentes más buscados por la provincia
Investigan maniobra de extorsión online a un adolescente de Sunchales
El joven mantuvo contacto virtual con un perfil supuestamente femenino. En ese intercambio, envió una imagen íntima y posteriormente empezó a recibir amenazas con difundirla si no realizaba una transferencia de dinero.
Caso Vaudagna: Por qué es la causa de corrupción más grande en la historia de la provincia de Santa Fe
Carlos Vaudagna, oriundo de Humberto Primo y ex titular de la AFIP en Rosario y Santa Fe, declaró como arrepentido luego de que la Justicia federal accediera a los registros de whatsapp de sus teléfonos celulares. Confesó haber cometido ilícitos en su función para beneficiar a diferentes empresarios.
Qué pasa con las clases, los bancos y los comercios este viernes 21 de noviembre
El Día de la Soberanía Nacional es el 20 de noviembre, pero el feriado se trasladó al lunes 24. Como el viernes se estableció como “día no laborable con fines turísticos”, para algunos en Argentina será un fin de semana extralargo.
El Concejo Municipal de Sunchales analiza el proyecto del Presupuesto Municipal 2026
La iniciativa del Departamento Ejecutivo proyecta contar con $30.950.227.077 de recursos corrientes para el año próximo y 526 trabajadores conformarán la planta de personal municipal.
La delegación argentina que conformó la nadadora Agustina Periotti logró el subcampeonato general en la Copa Pacífico
A lo largo de las cuatro jornadas de competencia desarrollada en Bolivia, la delegación nacional sumó un total de 61 medallas, las cuales se dividen entre 13 doradas, 21 plateadas y las 27 restantes, que fueron de bronce.
Dominga Virginia Charras
Falleció el martes 18 de noviembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 88 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 15:30 y las 00:00, prosiguiendo el miércoles 19, de 6:00 a 9:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Alejandro Fleming 761, Rafaela. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.