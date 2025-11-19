Detienen a un sujeto en Sunchales por tenencia de estupefaciente y armas

Aire de Santa FeJudicialesEl lunes
Carlos Vaudagna, oriundo de Humberto Primo y ex titular de la AFIP en Rosario y Santa Fe, declaró como arrepentido luego de que la Justicia federal accediera a los registros de whatsapp de sus teléfonos celulares. Confesó haber cometido ilícitos en su función para beneficiar a diferentes empresarios.
El Día de la Soberanía Nacional es el 20 de noviembre, pero el feriado se trasladó al lunes 24. Como el viernes se estableció como “día no laborable con fines turísticos”, para algunos en Argentina será un fin de semana extralargo.
La iniciativa del Departamento Ejecutivo proyecta contar con $30.950.227.077 de recursos corrientes para el año próximo y 526 trabajadores conformarán la planta de personal municipal.
A lo largo de las cuatro jornadas de competencia desarrollada en Bolivia, la delegación nacional sumó un total de 61 medallas, las cuales se dividen entre 13 doradas, 21 plateadas y las 27 restantes, que fueron de bronce.
Falleció el martes 18 de noviembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 88 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 15:30 y las 00:00, prosiguiendo el miércoles 19, de 6:00 a 9:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Alejandro Fleming 761, Rafaela. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.