Detienen a un sujeto en Sunchales por tenencia de estupefaciente y armas

Tres allanamientos simultáneos se efectuaron este martes en nuestra ciudad. Aprehendieron a un hombre de 34 años, presunto autor de varios delitos, secuestrando armamento y una motocicleta Honda CBX 250.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó este martes 18 de noviembre, tres allanamientos donde detuvo a un hombre, identificado como  J. M. L., en el marco de la investigación por los delitos de encubrimiento de robo, tenencia indebida de arma de fuego  y tenencia simple de estupefacientes

Los allanamientos simultáneos en el ejido urbano se realizaron en viviendas ubicadas en las calles Carlos Gardel al 400, 19 de Octubre al 300 y Rosario al 300. Los procedimientos fueron ordenados por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Juan Manuel Puig, y autorizados por la autoridad judicial competente.

Como resultado del operativo, los efectivos detuvieron a un hombre de 34 años, presunto autor de los delitos, y secuestraron una carabina calibre 22, un teléfono celular, 34 cartuchos calibre 9 mm, 138 proyectiles calibre 22, 6 cartuchos calibre 12/70 y 1 proyectil calibre 16, una réplica de pistola 9 mm marca Crosman y una motocicleta Honda CBX 250, con pedido de secuestro a solicitud de la Policía Federal Argentina.

Los procedimientos contaron con el apoyo del personal de PDI de los distritos Rafaela, San Cristóbal y Sunchales,  con la participación de los grupos de irrupción de San Cristóbal y GOT de Tostado.

Por disposición del fiscal interviniente, el detenido quedó alojado en la Alcaidía de Rafaela, y notificado por los delitos de encubrimiento de robo, tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y tenencia simple de estupefacientes.

