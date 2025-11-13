Fundación Grupo Sancor Seguros recibió el Premio FEDEFA a la Solidaridad 2025

Charla abierta “Marihuana y otros consumos: desafíos sociales, económicos y culturales”
El conversatorio se desarrollará el jueves 6 de noviembre, a las 17:00, en la Casa de la Cultura. Disertará el Dr. Alejandro Ruiz Díaz, médico psiquiatra.
Fue en la Categoría Oro y es por haber cumplido los índices de institucionalidad y transparencia para el año en curso. El reconocimiento lo entregó la Federación de Fundaciones Argentinas.SociedadHace 2 horas Fundación Grupo Sancor Seguros
El evento se llevó a cabo en Rosario y contó con la participación del Presidente de la Fundación Grupo Sancor Seguros, José Sánchez junto al Gerente de la Unidad de Negocios Rosario del Grupo Sancor Seguros, Diego Zehnder. Sánchez recibió la estatuilla y brindó unas palabras valorando la importante tarea de FEDEFA y de cada una de las instituciones y fundaciones que forman parte, todas trabajando con la misión de sumar valor social a las comunidades donde se desarrollan.
Se vivió un emotivo momento, replicando la experiencia de cada año, felices de compartir con otras instituciones el compromiso social para seguir promoviendo la solidaridad y contagiar las buenas prácticas.
Es una organización sin fines de lucro de segundo grado, con 30 años de trayectoria en el país, que nuclea a fundaciones y asociaciones de toda la Argentina.
Las personas que recibieron la distinción fueron propuestas por sus vecinos e integrantes de las instituciones a las cuales vieron nacer y crecer, entregando su tiempo, ideas, trabajo y compromiso.
Planificar este viaje exige tener claros los requisitos migratorios, la documentación y la protección de salud adecuada. En esta guía vas a encontrar pasos concretos, checklists y consejos pensados para argentinos que quieren entrar sin contratiempos y aprovechar al máximo su estadía.
El evento, organizado por la Familia Piemontesa y la Comisión de Hermanamiento, se desarrollará el viernes 24 de octubre, a las 20:30, en la Sociedad Italiana. Se presentará un show especial de Julián Ratti.
Con una presencia activa en todo el país y acciones que combinan promoción de la salud, arte y sensibilización, la Fundación SanCor Salud dijo presente, un año más, con su campaña anual por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
En el marco del Mes de Sensibilización y Lucha contra el Cáncer de Mama, el Concejo Municipal realizará la tercera edición de la tradicional caminata. Se llevará el miércoles 22 de octubre, a las 18:30, en Plaza Libertad.
Un hombre de 43 años de Sunchales denunció que intentaron estafarlo por whatsapp, con un contacto que tenía la característica 3493, haciéndose pasar por representantes de la compañía de comercio electrónico. Le exigieron una transferencia por una deuda falsa y lo amenazaron al negarse.
La aeronave, sin ocupantes, fue hallada por vecinos en un campo. Gendarmería encontró en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína.
Gendarmería Nacional detuvo en Exaltación de la Cruz a Brian Walter Bilbao, conocido como “Patoruzek” o “Negro”, acusado de liderar una red transnacional que transportaba cocaína en avionetas desde Bolivia. Estaba entre los diez delincuentes más buscados por la provincia
La investigación que enfrentó al ex primer mandatario con cinco ediles del Concejo Municipal de Sunchales por presuntas irregularidades en la rendición de fondos queda sin sustento probatorio tras la decisión de la Unidad Fiscal de Rafaela.
De acuerdo con las pericias iniciales, el vehículo habría desviado su trayectoria bajo condiciones de lluvia y terminó prendido fuego luego de un impacto. La víctima es un hombre que residía en Rafaela, de 67 años.