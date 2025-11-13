Fundación Grupo Sancor Seguros recibió el Premio FEDEFA a la Solidaridad 2025

Fue en la Categoría Oro y es por haber cumplido los índices de institucionalidad y transparencia para el año en curso. El reconocimiento lo entregó la Federación de Fundaciones Argentinas.

Premio Fedefa 1

El evento se llevó a cabo en Rosario y contó con la participación del Presidente de la Fundación Grupo Sancor Seguros, José Sánchez junto al Gerente de la Unidad de Negocios Rosario del Grupo Sancor Seguros, Diego Zehnder. Sánchez recibió la estatuilla y brindó unas palabras valorando la importante tarea de FEDEFA y de cada una de las instituciones y fundaciones que forman parte, todas trabajando con la misión de sumar valor social a las comunidades donde se desarrollan.

Se vivió un emotivo momento, replicando la experiencia de cada año, felices de compartir con otras instituciones el compromiso social para seguir promoviendo la solidaridad y contagiar las buenas prácticas. 

Premio Fedefa 2

Sobre FEDEFA

Es una organización sin fines de lucro de segundo grado, con 30 años de trayectoria en el país, que nuclea a fundaciones y asociaciones de toda la Argentina.

Premio Fedefa 3

