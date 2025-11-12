Identificaron al conductor del auto calcinado en un camino rural que une Rafaela y Lehmann

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito
La aeronave, sin ocupantes, fue hallada por vecinos en un campo. Gendarmería encontró en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína.
El trágico hallazgo se produjo en la mañana de este miércoles en un camino rural que une Lehmann con Rafaela, donde se encontró un Peugeot 504 totalmente calcinado a la vera del camino.
En el lugar trabajaron Bomberos Zapadores, Policía Científica y personal policial, quienes realizaron las primeras pericias para determinar las causas del hecho.
Con el correr de las horas, Rafaela Noticias pudo saber que el conductor fue identificado como Luis Alberto Sanmartino, de 67 años, oriundo de Rafaela.
Si bien la investigación continúa, las primeras hipótesis apuntan a que se trató de un accidente vial. De acuerdo con las pericias iniciales, el vehículo habría desviado su trayectoria bajo condiciones de lluvia y terminó impactando contra la cuneta y posiblemente un árbol. Como consecuencia del fuerte choque, se produjo un foco ígneo que rápidamente tomó el auto, alimentado por el gas del vehículo, lo que generó una combustión más intensa.
El cuerpo del conductor fue hallado en la parte trasera del automóvil. Los investigadores presumen que, tras el impacto, Sanmartino habría quedado con lesiones graves e intentó salir del vehículo, pero fue atrapado por las llamas antes de lograrlo.
Hasta el momento, no se determinó la participación de terceros en el hecho. Las actuaciones continúan bajo la intervención de la Fiscalía correspondiente y los peritos de la Policía de Investigaciones.
