Falleció la joven de 23 años que protagonizó un siniestro vial en Av. Moreno y Ricchieri

Operativo antidrogas en Sunchales: Cuatro allanamientos y dos personas detenidas por microtráfico
Se secuestraron 178.000 pesos, cocaína, marihuana, balanzas de precisión, réplica de pistola, cartuchos intactos y rifle aire comprimido.
Alrededor de las 3:00 de la madrugada de este sábado 25, dos jóvenes que circulaban en una motocicleta por calle Ricchieri, impactaron fuertemente con un camión que se encontraba estacionado. Ludmila L. sufrió graves heridas, fue trasladada a un efector de salud de Rafaela, produciéndose su deceso en la mañana de hoy.
Según informó la Unidad Regional V, Ludmila M. de 23 años, conducía la motocicleta marca Honda, modelo Titán, acompañada por Valentina T. de 17 años. Transitaban por calle Richieri, con sentido Oeste a Este, cuando aparentemente un derrape le hizo perder el control, impactando duramente contra un camión que se encontraba estacionado.
Tras la intervención de efectivos policiales de la Comisaría Nº 3, ambas femeninas fueron trasladadas hacia el nosocomio local por servicios de emergencias y atendidas por el cuerpo médico de turno, quienes constatan lesiones de carácter graves en Ludmila, mientras que en Valentina dictaminaron lesiones leves. A raíz del estado de salud de la joven de 23 años, se la trasladó a un efector de salud de Rafaela, falleciendo este domingo.
Se entabló comunicación con el fiscal en turno y el hecho fue caratulado como "Lesiones graves en accidente de tránsito".
El hombre identificado con las iniciales J. A. P. de 46 años, habría sido el autor de un ilícito ocurrido el 19 de octubre. El allanamiento se produjo en un inmueble ubicado en calle Virgilio Márquez de nuestra ciudad.
El ilícito habría ocurrido durante el fin de semana y la importante cantidad de elementos sustraídos totalizan un alto valor económico.
En menos de 15 días, la entidad deportiva sufrió dos hechos delictivos. En este fin de semana, robaron cables, una garrafa y produjeron destrozos en el predio de Barrio Cooperativo.
La Justicia investiga a estos efectivos federales por exigir el pago de sobornos a choferes para poder circular por las rutas. El dinero lo recibían hasta por transferencias. Hubo allanamientos en Santa Fe, Córdoba y Salta.
Un sujeto de 25 años fue señalado como autor de un robo domiciliario. Entre el botín malhabido se encontraba una tarjeta de Mercado Pago, efectuando diversas compras en comercios locales.
La provincia deben renovar nueve bancas de la Cámara de Diputados de la Nación. Estos comicios incorporan la Boleta Única Papel en todo el territorio argentino, un sistema que los santafesinos conocemos. Todo lo que hay que saber para sufragar el próximo fin de semana.
En un final no apto para hipertensos, y luego de igualar en 64 en el período regular, Libertad festejó en el estadio albiverde al imponerse 72 a 70 al Bicho Verde en tiempo suplementario. El próximo viernes volverán a verse las caras para disputar el segundo juego de la serie semifinal en el Hogar de los Tigres.
Un juez de familia ordenó que un hombre que incumplió reiteradamente la cuota alimentaria entregue su licencia de conducir en el juzgado hasta regularizar la deuda. Medida sin precedentes en la provincia.