Operativo antidrogas en Sunchales: Cuatro allanamientos y dos personas detenidas por microtráfico

Efectivos de División Microtráfico de Sunchales, Rafaela, San Cristóbal y Ceres realizó allanamientos de las viviendas ubicadas en Avenida Moreno N° 300, Urquiza bis al 200, Rafaela al 900 y Suipacha al 800, dónde procedió al secuestro de $178.000, balanzas de precisión, réplica de pistola, cocaína, marihuana, cartuchos intactos y rifle aire comprimido.

También se detuvo a dos personas por venta de drogas identificadas con las iniciales C.M.G de 36 años y L.G.G. de 31, notificando a otras dos personas: K.T.B de 18 años y G.S.V por distintas causas

Para los procedimientos se conto con la colaboración de Grupos Operaciones Tácticos de las Unidades Regionales XI-VII-XIX.

Los detenidos fueron trasladados y alojados en Alcaidía de Rafaela. Se prosiguen diligencias.