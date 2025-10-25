El hombre identificado con las iniciales J. A. P. de 46 años, habría sido el autor de un ilícito ocurrido el 19 de octubre. El allanamiento se produjo en un inmueble ubicado en calle Virgilio Márquez de nuestra ciudad.
Operativo antidrogas en Sunchales: Cuatro allanamientos y dos personas detenidas por microtráfico
Se secuestraron 178.000 pesos, cocaína, marihuana, balanzas de precisión, réplica de pistola, cartuchos intactos y rifle aire comprimido.
Efectivos de División Microtráfico de Sunchales, Rafaela, San Cristóbal y Ceres realizó allanamientos de las viviendas ubicadas en Avenida Moreno N° 300, Urquiza bis al 200, Rafaela al 900 y Suipacha al 800, dónde procedió al secuestro de $178.000, balanzas de precisión, réplica de pistola, cocaína, marihuana, cartuchos intactos y rifle aire comprimido.
También se detuvo a dos personas por venta de drogas identificadas con las iniciales C.M.G de 36 años y L.G.G. de 31, notificando a otras dos personas: K.T.B de 18 años y G.S.V por distintas causas
Para los procedimientos se conto con la colaboración de Grupos Operaciones Tácticos de las Unidades Regionales XI-VII-XIX.
Los detenidos fueron trasladados y alojados en Alcaidía de Rafaela. Se prosiguen diligencias.
Robo de herramientas en el taller de la Cooperativa Ganadera de Sunchales
El ilícito habría ocurrido durante el fin de semana y la importante cantidad de elementos sustraídos totalizan un alto valor económico.
El Club Guaycurúes Rugby de Sunchales fue nuevamente víctima de la delincuencia
En menos de 15 días, la entidad deportiva sufrió dos hechos delictivos. En este fin de semana, robaron cables, una garrafa y produjeron destrozos en el predio de Barrio Cooperativo.
Escándalo: Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600.000 a camioneros en puestos de ruta
La Justicia investiga a estos efectivos federales por exigir el pago de sobornos a choferes para poder circular por las rutas. El dinero lo recibían hasta por transferencias. Hubo allanamientos en Santa Fe, Córdoba y Salta.
Un joven fue detenido tras ser acusado de robo, estafa y encubrimiento en Sunchales
Un sujeto de 25 años fue señalado como autor de un robo domiciliario. Entre el botín malhabido se encontraba una tarjeta de Mercado Pago, efectuando diversas compras en comercios locales.
Tres personas cayeron con su moto a un canal en la zona rural de Aldao
El siniestro ocurrió este miércoles por la noche en un camino rural entre Colonia Aldao y Hugentobler. Bomberos de Sunchales trabajaron en el rescate de los ocupantes, entre ellos un menor de edad.
Escándalo en SanCor: Imputan a ex presidentes por millonaria evasión fiscal
La Justicia Federal investiga a ex autoridades de la cooperativa local por no depositar aportes previsionales y de obra social durante treinta y dos períodos fiscales por la suma de $1.644.440.882.
UATRE apartó al titular de la seccional Rafaela por presuntas irregularidades laborales
La conducción nacional del gremio rural resolvió la separación preventiva de Hugo Valentín Perino tras detectar empleo no registrado y uso indebido de bienes sindicales. Raúl Horacio Acebal asumió de manera interina.
Entregaron certificados del Curso universitario de asistentes personales para personas con discapacidad
La capacitación, donde asistieron más de 30 personas, fue brindada por la Universidad del Gran Rosario, en articulación con la Municipalidad de Rafaela y la Subsecretaría de Personas con Discapacidad de Rafaela.
#PreFederal: Zarpazo de los Tigres en la Fortaleza para aventajar a Unión en las semis
En un final no apto para hipertensos, y luego de igualar en 64 en el período regular, Libertad festejó en el estadio albiverde al imponerse 72 a 70 al Bicho Verde en tiempo suplementario. El próximo viernes volverán a verse las caras para disputar el segundo juego de la serie semifinal en el Hogar de los Tigres.