Pedido de paradero en Sunchales

Hallaron una camioneta robada en un camino rural de Ataliva El Eco de Sunchales Policiales 08 de octubre de 2025 Un apicultor dio aviso a la policía. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad en la provincia del Chaco.

Detienen a dos sujetos en Tacural acusados de robo calificado PDI Policiales 07 de octubre de 2025 Serían los autores del violento ataque sufrido por una pareja en la noche del pasado sábado en la vecina localidad. Se efectuaron 3 allanamientos, secuestrándose armas de fuego, cartuchos y municiones.

Violento ataque y robo en Tacural: Tres sujetos irrumpieron en una vivienda Rafaela Informa Policiales 07 de octubre de 2025 Los delincuentes ingresaron a una casa tras romper la puerta y destrozar ventanas. Se llevaron dinero en efectivo y un arma de aire comprimido. La víctima había denunciado reiteradas amenazas previas.

Detienen a dos sujetos que estaban robando en un local comercial de calle Brasil El Eco de Sunchales Policiales 05 de octubre de 2025 En horas de la madrugada del sábado, personal policial aprehendió a un individuo que intentaba huir con diversos elementos sustraídos ocultos entre sus prendas. Minutos más tarde, descubrió al cómplice escondido en un patio.