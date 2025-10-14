Pedido de paradero en Sunchales

Ante sede de la Comisaría Nº 3 de Sunchales, se presentó una mujer solicitando el paradero de Sebastián Andrés Mansilla de 18 años. De contar con alguna información comunicarse a la dependencia policial, al 911 o cualquier dependencia de seguridad cercana a su domicilio.

PolicialesHace 1 hora Unidad Regional V
Sebastian Mansilla

Sebastián Andrés Mansilla de 18 años es de contextura delgada, de 1,70 m. de estatura, cabello corto de color negro, tez morena, tiene un aro en la nariz, una cicatriz en la parte de la espalda y un corte en su muñeca izquierda. En la fecha en que se retiró, vestía pantalón de buzo largo de color negro con azul, campera deportiva de color negra, zapatillas de vestir de color marrón.

 

