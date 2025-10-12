Chau papel: Cómo funciona Timbó, la plataforma digital que será obligatoria para todos los trámites en Santa Fe

Reclamo de colegios profesionales de salud a Iapos por honorarios y condiciones de pago
Psicopedagogos, nutricionistas, terapistas y fonoaudiólogos piden mejoras en honorarios y plazos de pago a Iapos para garantizar una atención de calidad.
A partir del 1º de julio de 2026, todos los trámites provinciales deberán realizarse de manera digital a través de esta plataforma. Cada ciudadano deberá contar con su ID Ciudadana para acceder al sistema.ProvinciaHace 6 horas El Eco de Sunchales
Con el objetivo de digitalizar todas las actuaciones administrativas, el gobierno provincial dispuso, mediante el decreto 2518/25, que a partir el 1º de julio de 2026 todos los trámites deberán gestionarse exclusivamente por la plataforma digital de la Unidad de Gestión Timbó.
La plataforma Timbó ya se encuentra vigente, pero comenzará a ser de uso obligatorio para hacer trámites provinciales desde julio del año que viene. Actualmente, el ecosistema digital provincial cuenta con 22.803 expedientes electrónicos y ya existen 117 trámites que los ciudadanos pueden hacer de forma digital a través de atención virtual.
El decreto establece que desde el 1º de julio de 2026 no podrán iniciarse gestiones en formato papel y que todos los organismos deberán garantizar la tramitación digital de sus procedimientos administrativos.
Desde el gobierno provincial señalaron que la apertura de expedientes electrónicos viene creciendo de manera sostenida: en julio los expedientes digitales representaban el 11% de todos los expedientes generados en la administración pública provincial y en septiembre esa participación llegó a casi el 20%.
La plataforma Timbó es un ecosistema digital de aplicaciones desarrollado por el gobierno santafesino para digitalizar toda la administración pública provincial. El objetivo es la tramitación electrónica de todas las gestiones administrativas, incluyendo expedientes digitales, documentos oficiales, firma digital de actos administrativos y atención virtual al ciudadano.
Timbó no sólo permite el uso de expedientes y firmas digitales, también incorpora módulos de producción de documentos, comunicaciones oficiales y atención virtual, con otras herramientas actualmente en desarrollo.
Ante estos avances, el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública resolvió establecer como fecha límite para la presentación de gestiones administrativas en papel el 1º de julio de 2026. Desde ese día, todas las funciones y trámites propios de los órganos provinciales deberán realizarse únicamente de manera digital.
Los usuarios pueden ingresar a Timbó con su identificación ciudadana (ID Ciudadana), que puede darse de alta con los datos de los Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) o de Mi Argentina.
La ID Ciudadana es el sistema de identificación digital del gobierno provincial, que permite a los ciudadanos registrarse como usuarios para el uso de sus sistemas informáticos y el acceso a servicios digitales.
Tras el proceso de registro, la persona que lo solicite obtendrá un usuario y contraseña única para acceder a diversos sistemas de la provincia, como portales de autogestión, turnos o Boleto Educativo Gratuito, entre otros.
Para habilitar la ID Ciudadana se debe contar con documento de identidad y una computadora o dispositivo con conexión a internet. El costo es gratuito.
Una vez concluido el trámite, el sistema de la provincia enviará un correo electrónico a la dirección de correo consignada por el usuario para confirmar los datos ingresados. El correo electrónico debe ser confirmado dentro de las 24 horas de realizada la solicitud. En caso de no hacerlo, deberá realizar el proceso de registro nuevamente.
Psicopedagogos, nutricionistas, terapistas y fonoaudiólogos piden mejoras en honorarios y plazos de pago a Iapos para garantizar una atención de calidad.
Con una inversión de más de $5.500 millones, el Gobierno Provincial contará con una aeronave preparada para combatir incendios forestales grandes y pequeños, de difícil acceso. Se utilizará para ataque inicial, extendidas y apoyo a equipos de tierra.
La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, aseguró que los controles con inteligencia artificial y big data permitieron identificar fraudes energéticos en más de 100 localidades
El ministro santafesino de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, anunció la novedad tras la firma del convenio con la compañía aérea World2Fly, que debuta en la Argentina con operaciones desde Rosario.
El Instituto de Seguridad Pública habilitó un formulario online que se extiende hasta el 10 de noviembre. La convocatoria está dirigida exclusivamente a hombres de entre 18 y 30 años con secundario completo.
El objetivo es empezar este año tras las elecciones nacionales. Entre las prioridades, la futura ley electoral y el régimen de partidos políticos.
El emprendimiento inmobiliario ubicado en la intersección estratégica de Av. Roque Sáenz Peña y La Rioja, se erige como un nuevo ícono arquitectónico con vistas privilegiadas al río Paraná y al entorno verde de la ciudad misionera.
Libertad obtuvo un triunfo clave en el estadio "Carlos Colucci" que puede ser determinante en la serie de cuartos de final. El equipo aurinegro se impuso 73 a 64 ante Independiente y este domingo tendrá la oportunidad de buscar la clasificación en el Hogar de los Tigres.
Según la a acusación del fiscal, actuaron armados, rompieron aberturas y profirieron amenazas, cuando en el lugar había una mujer embarazada y un menor de 12 años.
A partir del 1º de julio de 2026, todos los trámites provinciales deberán realizarse de manera digital a través de esta plataforma. Cada ciudadano deberá contar con su ID Ciudadana para acceder al sistema.
Casi 3 de cada 4 adolescentes utilizan chatbots de compañía. Los expertos recomiendan que los padres hablen con sus hijos sin juzgar, supervisen sus interacciones con la IA y busquen ayuda de profesionales de salud mental si notan que su hijo atraviesa una crisis.