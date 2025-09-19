Corte de energía programado para este domingo 21

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados
Simula beneficios oficiales, promete descuentos falsos y busca obtener datos bancarios. El gobierno provincial activó el protocolo de prevención.
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 21 de septiembre, entre las 7:00 y las 12:30, en el sector comprendido por las calles: Norte: Juan B. Justo; Sur: Lainez; Este: Pres. Illia y Oeste: Santa Fe. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.GeneralHace 5 horas EPE
Importante:
* La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
* Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo
Según el Servicio Meteorológico Nacional habrá algunos chaparrones, jornadas con sol, otras muy nubladas y el termómetro llegará a los 25º mientras que la temperatura mínima será de 12º.
A través del Decreto 614/2025, modificó el régimen de feriados trasladables, facultando a la Jefatura de Gabinete a decidir los traslados. La medida permitirá planificar fines de semana largos y organizar el calendario de 2026.
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en nuestra ciudad y la región. Lo destacable: no se esperan lluvias.
La tercera edición de la feria organizada por las distintas asociaciones civiles e instituciones de Sunchales se desarrollará el jueves 11 de septiembre, entre las 9:00 y las 11:30, en Plaza Libertad.
Para quienes tengan que realizar un viaje en los próximos siete días, se dispuso un operativo de reposición inmediata y sin costo.
La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Sunchales, cumpliendo con las disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 3 de Octubre de 2025, a las 19:30, en sus instalaciones ubicadas en Avda. Belgrano 164 de la ciudad Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
El Ing. Agr. Gustavo Ristorto fundamenta la preocupación de los sunchalenses que temen por la aparición de problemáticas ambientales y sanitarias si el Complejo Ambiental del Consorcio del Área Metropolitana de Sunchales se radica a unos pocos kilómetros del ejido urbano. En tanto, este jueves 18, el abogado Juan Manuel Chiappero hará uso de la Banca Ciudadana para exponer las causas de su oposición.
Ahora, pasarán al Senado. La oposición necesita los 2 tercios de ambas cámaras para revertir el veto. Las leyes fueron sancionadas en agosto pero el Presidente las vetó el 4 de septiembre porque, según señaló, generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.
Hasta el próximo 30 de septiembre los jubilados y pensionados podrán acceder a un 15% de ahorro en compras en supermercados, de lunes a viernes, en el marco del programa Beneficios ANSES.
Con una multitud de estudiantes, docentes y gremios, la Marcha Federal Universitaria recorrió las calles de la capital provincial. El acto frente al Rectorado de la UNL combinó festejo y reclamos: "Sin presupuesto no hay universidad ni futuro", advirtieron.