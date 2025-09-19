Corte de energía programado para este domingo 21

Lo más visto

La Sociedad Rural de Sunchales convoca a Asamblea General Ordinaria Sociedad Rural de Sunchales Contenido patrocinado Hoy La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Sunchales, cumpliendo con las disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 3 de Octubre de 2025, a las 19:30, en sus instalaciones ubicadas en Avda. Belgrano 164 de la ciudad Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:

Un grupo de vecinos pide la relocalización de la nueva planta regional de residuos Jorge Tribouley Ciudad El miércoles El Ing. Agr. Gustavo Ristorto fundamenta la preocupación de los sunchalenses que temen por la aparición de problemáticas ambientales y sanitarias si el Complejo Ambiental del Consorcio del Área Metropolitana de Sunchales se radica a unos pocos kilómetros del ejido urbano. En tanto, este jueves 18, el abogado Juan Manuel Chiappero hará uso de la Banca Ciudadana para exponer las causas de su oposición.

Jubilados ANSES: ¿Cómo ahorrar 15% en supermercados con las tarjetas de Banco Santa Fe? Banco Santa Fe Economía Ayer Hasta el próximo 30 de septiembre los jubilados y pensionados podrán acceder a un 15% de ahorro en compras en supermercados, de lunes a viernes, en el marco del programa Beneficios ANSES.