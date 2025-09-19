Corte de energía programado para este domingo 21

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 21 de septiembre, entre las 7:00 y las 12:30, en el sector comprendido por las calles: Norte: Juan B. Justo; Sur: Lainez; Este: Pres. Illia y Oeste: Santa Fe. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.

GeneralHace 5 horas EPE
EPE

Importante:
* La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
* Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo

