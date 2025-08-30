Corte de energía programado para este domingo 31

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 31 de agosto, entre las 7:00 y las 12:00, en el sector comprendido por las calles: Sector: Norte: Rotania; Sur: San Juan; Este: Gral. Güemes y Oeste: A. Frondizi. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.

Importante:
* La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
* Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo

