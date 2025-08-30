La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales rechazó la oferta del 7% distribuida en seis meses y dispuso un plan de lucha. La medida de fuerza comenzará el próximo viernes.
Corte de energía programado para este domingo 31
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 31 de agosto, entre las 7:00 y las 12:00, en el sector comprendido por las calles: Sector: Norte: Rotania; Sur: San Juan; Este: Gral. Güemes y Oeste: A. Frondizi. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.GeneralHoy EPE
Importante:
* La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
* Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo
El clima en Sunchales: Una semana que pinta primaveral
Si bien la temperatura era baja en el inicio de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la jornada una máxima de 23 grados, con buen tiempo. Cómo sigue la semana.
El registro de precipitaciones de este martes fue casi igual al registrado en todo julio
Entre las 2:00 y la medianoche de este martes 19 se registraron 45 mm. de lluvia. En mes pasado solo hubo 7 jornadas lluviosas y totalizaron 49,6 mm.
El clima: La semana arranca con inestabilidad y se esperan lluvias para el lunes y martes
Este lunes, hay probabilidad de lluvias y tormentas en la ciudad de Sunchales y la región, sobre todo desde la tarde. Temperatura mínima de 13°, máxima de 19° y viento leve a moderado del sudeste.
El clima: Comienza una breve primavera antes de la llegada de un nuevo frente frío
Este lunes amaneció frío pero el termómetro irá en ascenso hasta superar los 20 grados. El Servicio Meteorológico anuncia jornadas muy agradables hasta mitad de semana y el miércoles las ráfagas del sur harán descender los registros térmicos.
Feriado de agosto: ¿Qué pasa el próximo fin de semana?
El próximo feriado que espera en el calendario es el del 17 de agosto pero según definió el gobierno nacional, "el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos.
Prevención Salud acompaña a Milena Margaría, capitana de Las Panteritas, en el desarrollo de su carrera deportiva
En el marco del compromiso que la prepaga de Sancor Seguros tiene con la promoción del deporte y la adopción de hábitos de vida saludables, se firmó el convenio de colaboración con la voleibolista sunchalense, capitana de la Selección Argentina Sub 21.
SanCor Salud refuerza su compromiso con la educación en el Mes de las Infancias
En agosto, el Grupo de Medicina Privada y la Fundación SanCor Salud acompañaron a las escuelas rurales que apadrinan en distintos puntos del país, consolidando un trabajo sostenido durante todo el año en favor de los derechos y el bienestar de niños, niñas y jóvenes.
El Concejo Municipal declaró de su Interés el 85º Aniversario de "Amigos del Arte"
El Centro de Cultura Artística lleva más de ocho décadas trabajando para crear espacios de expresión y disfrute de todas las manifestaciones artísticas.
Banco Santa Fe y Sistema B se unen para impulsar un sistema financiero que apoye a empresas de triple impacto
Con este acuerdo, Banco Santa Fe -junto a las demás entidades financieras del Grupo Petersen- marca un precedente en el sector financiero argentino y se encuentra en el selecto grupo de los primeros bancos del país en establecer un vínculo formal con Sistema B.