Lo más visto

Prevención Salud acompaña a Milena Margaría, capitana de Las Panteritas, en el desarrollo de su carrera deportiva Grupo Sancor Seguros Economía El martes En el marco del compromiso que la prepaga de Sancor Seguros tiene con la promoción del deporte y la adopción de hábitos de vida saludables, se firmó el convenio de colaboración con la voleibolista sunchalense, capitana de la Selección Argentina Sub 21.

Corte de energía programado para este domingo 31 EPE General Hoy La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 31 de agosto, entre las 7:00 y las 12:00, en el sector comprendido por las calles: Sector: Norte: Rotania; Sur: San Juan; Este: Gral. Güemes y Oeste: A. Frondizi. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.

SanCor Salud refuerza su compromiso con la educación en el Mes de las Infancias Grupo SanCor Salud Sociedad Hoy En agosto, el Grupo de Medicina Privada y la Fundación SanCor Salud acompañaron a las escuelas rurales que apadrinan en distintos puntos del país, consolidando un trabajo sostenido durante todo el año en favor de los derechos y el bienestar de niños, niñas y jóvenes.