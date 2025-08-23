LRF: Libertad volvió al triunfo frente al León rafaelino

#LRF: Unión le ganó a la Crema y alcanza el liderazgo momentáneo del Clausura
En la noche del jueves, el Bicho Verde se impuso 3 a 2 ante Atlético de Rafaela en un vibrante y cambiante juego que se disputó en el estadio Tito Bartomioli.
Este viernes tuvo continuidad la cuarta fecha del torneo Clausura. En el estadio "Dr. Plácido Tita", el Cañonero se impuso por la mínima diferencia con el gol convertido por Kevin Muñoz a los 34 minutos del primer tiempo.Deportes - FútbolHoy El Eco de Sunchales
En Reserva fue victoria del León por 2 a 1.
*Deportivo Aldao – Argentino Quilmes (13.30 Hs Reserva Y 15 Hs Primera)
*Sportivo Roca – Deportivo Tacural (14 Hs Reserva Y 15.30 Hs Primera)
*Florida de Clucellas – Argentino de Vila (14 Hs Reserva Y 15.30 Hs Primera)
*Peñarol – Ferro (14 Hs Reserva Y 15.30 Hs Primera – sin público visitante)
*Brown de San Vicente – Deportivo Josefina (15 Hs Reserva Y 16.30 Hs Primera)
*Juventud de Rafaela – Sportivo Norte (14.15 Hs Reserva Y 15.45 Hs Primera – cancha de Quilmes).
Este jueves, a partir de las 20:30, el Celeste rafaelino recibe al Bicho Verde en el predio del autódromo rafaelino, cumpliendo una nueva jornada del Torneo Clausura.
El Bicho Verde cayó por 2 a 1 ante Atlético Juventud en el estadio de la Avenida. Ambos terminaron con diez por expulsiones. El pasado viernes, Libertad igualó 2 a 2 con Atlético María Juana.
Este viernes, a las 20:30, el Cañonero enfrenta al "Chupa" en María Juana. El fin de semana, el Bicho Verde enfrenta a Juventud de Rafaela en el estadio de la Avenida.
Con tres goles de Joaquín Cabral (37', 48' y 67'), el Bicho Verde derrotó 3 a 1 a Brown en condición de visitante. El Cañonero perdió 2 a 1 con Ferrocarril del Estado en el estadio aurinegro.
Fue en definición por penales, luego de que el partido ante Atlético de Rafaela termine 1 a 1. Con una victoria por 4 a 3, el plantel oriundo de Colonia Aldao se adjudicó su título del certamen copero departamental 2025.
Con una mayoría tajante, la oposición rechazó definitivamente los decretos delegados. Hubo uno 60 votos en contra, ya que el oficialismo se quedó prácticamente solo. Las autocríticas a la cesión de facultades delegadas en la Ley Bases.
En relación con la iniciativa vinculada a la universidades, el proyecto establece actualizar las partidas presupuestarias por la inflación acumulada de 2023 y 2024; y recomposición salarial docente desde diciembre de 2023, entre otras cosas.
Fue por orden del juez Casanello, quien investiga posibles hechos de corrupción de funcionarios del gobierno de Javier Milei a raíz de los audios divulgados que tienen como protagonista al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Carmina y Daiana Gonella, jóvenes de Santa Clara de Saguier (depto. Castellanos), forman parte de la serie “En el barro”, el spin-off de El marginal. Su llegada al casting fue casi casual y hoy celebran una experiencia que las sorprendió.