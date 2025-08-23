#LRF: Libertad volvió al triunfo frente al León rafaelino

Este viernes tuvo continuidad la cuarta fecha del torneo Clausura. En el estadio "Dr. Plácido Tita", el Cañonero se impuso por la mínima diferencia con el gol convertido por Kevin Muñoz a los 34 minutos del primer tiempo.

Plantel Libertad 22-8-25

En Reserva fue victoria del León por 2 a 1.

LOS PARTIDOS DEL DOMINGO

*Deportivo Aldao – Argentino Quilmes (13.30 Hs Reserva Y 15 Hs Primera)

*Sportivo Roca – Deportivo Tacural (14 Hs Reserva Y 15.30 Hs Primera)

*Florida de Clucellas – Argentino de Vila (14 Hs Reserva Y 15.30 Hs Primera)

*Peñarol – Ferro (14 Hs Reserva Y 15.30 Hs Primera – sin público visitante)

*Brown de San Vicente – Deportivo Josefina (15 Hs Reserva Y 16.30 Hs Primera)

*Juventud de Rafaela – Sportivo Norte (14.15 Hs Reserva Y 15.45 Hs Primera – cancha de Quilmes).

