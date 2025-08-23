LRF: Libertad volvió al triunfo frente al León rafaelino

Te puede interesar

#LRF: Unión le ganó a la Crema y alcanza el liderazgo momentáneo del Clausura El Eco de Sunchales Deportes - Fútbol Ayer En la noche del jueves, el Bicho Verde se impuso 3 a 2 ante Atlético de Rafaela en un vibrante y cambiante juego que se disputó en el estadio Tito Bartomioli.

#LRF: Unión abre la cuarta fecha enfrentando a Atlético de Rafaela El Eco de Sunchales Deportes - Fútbol El jueves Este jueves, a partir de las 20:30, el Celeste rafaelino recibe al Bicho Verde en el predio del autódromo rafaelino, cumpliendo una nueva jornada del Torneo Clausura.

#LRF: Unión sufrió una derrota en su casa El Eco de Sunchales Deportes - Fútbol 18 de agosto de 2025 El Bicho Verde cayó por 2 a 1 ante Atlético Juventud en el estadio de la Avenida. Ambos terminaron con diez por expulsiones. El pasado viernes, Libertad igualó 2 a 2 con Atlético María Juana.

#LRF: Esta noche, Libertad juega en María Juana. El domingo se presenta Unión El Eco de Sunchales Deportes - Fútbol 15 de agosto de 2025 Este viernes, a las 20:30, el Cañonero enfrenta al "Chupa" en María Juana. El fin de semana, el Bicho Verde enfrenta a Juventud de Rafaela en el estadio de la Avenida.

#LRF: Unión festejó en San Vicente y a Libertad se le escapó en el último minuto El Eco de Sunchales Deportes - Fútbol 11 de agosto de 2025 Con tres goles de Joaquín Cabral (37', 48' y 67'), el Bicho Verde derrotó 3 a 1 a Brown en condición de visitante. El Cañonero perdió 2 a 1 con Ferrocarril del Estado en el estadio aurinegro.