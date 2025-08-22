Corte de energía programado para este domingo 24

El registro de precipitaciones de este martes fue casi igual al registrado en todo julio
Entre las 2:00 y la medianoche de este martes 19 se registraron 45 mm. de lluvia. En mes pasado solo hubo 7 jornadas lluviosas y totalizaron 49,6 mm.
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 24 de agosto, entre las 7:00 y las 12:30, en el sector comprendido por las calles: Norte: Ruta 280S; Sur: Av. Independencia - Av. H. Yrigoyen; Este: Av. Montalbetti - Lavalle - 9 de Julio y Oeste: Laprida - San Martín . También en el sector denominado Barrio Franza. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.GeneralHace 3 horas EPE
Importante:
* La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
* Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo
Este lunes, hay probabilidad de lluvias y tormentas en la ciudad de Sunchales y la región, sobre todo desde la tarde. Temperatura mínima de 13°, máxima de 19° y viento leve a moderado del sudeste.
Este lunes amaneció frío pero el termómetro irá en ascenso hasta superar los 20 grados. El Servicio Meteorológico anuncia jornadas muy agradables hasta mitad de semana y el miércoles las ráfagas del sur harán descender los registros térmicos.
El próximo feriado que espera en el calendario es el del 17 de agosto pero según definió el gobierno nacional, "el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos.
El viento del este traerá un leve repunte de las temperaturas, pero desde el viernes ingresará aire frío desde el sur. El sábado podría registrarse la mañana más fría de la semana, con heladas en zonas rurales.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la primera semana de agosto, una baja en las temperaturas aunque no se prevén precipitaciones.
El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, podrás disfrutar de un espectáculo inolvidable en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo y globo aerostático son algunas de las actividades programadas.
Este jueves, a partir de las 20:30, el Celeste rafaelino recibe al Bicho Verde en el predio del autódromo rafaelino, cumpliendo una nueva jornada del Torneo Clausura.
Los interesados podrán anotarse hasta el 28 de agosto. Las tutorías presenciales se desarrollarán del 1º de septiembre al 31 de octubre en instituciones escolares ubicadas en todos los departamentos de la provincia.
Habrá 15 frecuencias semanales a Buenos Aires - un 50 % más que lo que ocurre en la actualidad - y rutas directas a Salta e Iguazú, con lo cual la terminal refuerza su protagonismo.
La Comisión Directiva de la Asociación Civil CANDI (Centro de Actividades para Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad) convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias vigentes, se celebrará el día 4 de septiembre de 2025, a la hora 19:00, en calle L. N. Alem N° 636 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día: