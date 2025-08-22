Corte de energía programado para este domingo 24

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 24 de agosto, entre las 7:00 y las 12:30, en el sector comprendido por las calles: Norte: Ruta 280S; Sur: Av. Independencia - Av. H. Yrigoyen; Este: Av. Montalbetti - Lavalle - 9 de Julio y Oeste: Laprida - San Martín . También en el sector denominado Barrio Franza. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.

Importante:
* La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
* Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo

candi bis

La Asociación CANDI convoca a Asamblea General Ordinaria

Asociación CANDI
La Comisión Directiva de la Asociación Civil CANDI (Centro de Actividades para Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad) convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias vigentes, se celebrará el día 4 de septiembre de 2025, a la hora 19:00, en calle L. N. Alem N° 636 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:

