Corte de energía programado para este domingo 24

El clima: La semana arranca con inestabilidad y se esperan lluvias para el lunes y martes El Eco de Sunchales General El lunes Este lunes, hay probabilidad de lluvias y tormentas en la ciudad de Sunchales y la región, sobre todo desde la tarde. Temperatura mínima de 13°, máxima de 19° y viento leve a moderado del sudeste.

El clima: Comienza una breve primavera antes de la llegada de un nuevo frente frío El Eco de Sunchales General 11 de agosto de 2025 Este lunes amaneció frío pero el termómetro irá en ascenso hasta superar los 20 grados. El Servicio Meteorológico anuncia jornadas muy agradables hasta mitad de semana y el miércoles las ráfagas del sur harán descender los registros térmicos.

Feriado de agosto: ¿Qué pasa el próximo fin de semana? El Eco de Sunchales General 11 de agosto de 2025 El próximo feriado que espera en el calendario es el del 17 de agosto pero según definió el gobierno nacional, "el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos.

Se viene un nuevo descenso de temperatura: Cuándo llegaría el aire frío a Sunchales El Eco de Sunchales General 06 de agosto de 2025 El viento del este traerá un leve repunte de las temperaturas, pero desde el viernes ingresará aire frío desde el sur. El sábado podría registrarse la mañana más fría de la semana, con heladas en zonas rurales.