Anmat prohibió la venta de un falso Ozempic en comprimidos

La Anmat prohibió en todo el país el uso, distribución y comercialización de un producto falso que se vendía como “Ozempic en comprimidos” a través de redes sociales. El organismo advirtió que se trata de un medicamento apócrifo que nunca fue fabricado por la compañía titular del original y que, por lo tanto, no ofrece garantías de seguridad, eficacia ni calidad.

Un producto inexistente y peligroso

La disposición 5842/2025, publicada en el Boletín Oficial, se originó a partir de una denuncia presentada por la empresa Novo Nordisk Pharma Argentina S.A., titular del registro del verdadero Ozempic® (semaglutida inyectable).

La firma reportó que había detectado en redes sociales la oferta de un producto denominado “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets, Fabricado por Pharma Argentina SA”, lo que llamó la atención de inmediato, ya que no existe en el mundo ninguna versión de Ozempic en comprimidos o cápsulas.

El director técnico de la compañía aportó muestras del producto sospechoso y confirmó que se trataba de una falsificación. Además, la Anmat verificó que las empresas que figuraban como responsables de la supuesta fabricación,

Pharma Argentina S.A. y MD Pharma, no están registradas ni habilitadas por el organismo para elaborar medicamentos.

Por estas razones, el área técnica de la Anmat concluyó que se trata de un medicamento falsificado, elaborado y distribuido sin autorización, lo que representa un riesgo para los consumidores.

El verdadero Ozempic® es un medicamento inyectable

Alerta sanitaria y denuncia judicial

Frente a la gravedad de la situación, la Anmat emitió una alerta pública en la que pidió a la población y al personal de salud que verifiquen los productos que tengan en su poder. El organismo explicó que el verdadero Ozempic® es un medicamento inyectable que se comercializa únicamente en viales, bajo receta, y con un sistema de trazabilidad individual por unidad, tal como lo establece la normativa vigente.

Para facilitar la identificación, se difundieron imágenes comparativas entre el envase original y el falsificado. También se recordó que, ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse con Anmat a través del correo [email protected], [email protected] o al teléfono 0800-333-1234.

Además, el caso fue denunciado ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que lo registró bajo el Legajo N° 5940/2025 y lo remitió al Juzgado Criminal y Correccional N° 18, con intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 48.

La normativa aplicable es clara: la Ley N° 16.463 prohíbe la elaboración, tenencia, distribución y entrega al público de productos ilegítimos o impuros.

En este marco, la disposición firmada por la administradora nacional de Anmat, Nélida Agustina Bisio, ordenó la prohibición absoluta de uso, comercialización y distribución del falso “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP” en todo el territorio nacional.

El verdadero Ozempic y el uso indebido en redes

Ozempic® es un medicamento inyectable que contiene semaglutida, indicado principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, en algunos casos, para el manejo de la obesidad. Su venta es bajo receta archivada, lo que significa que solo debe ser administrado bajo indicación y control médico.

En los últimos años, el fármaco ganó notoriedad en redes sociales y en el mercado informal debido a su capacidad para favorecer la pérdida de peso, lo que abrió la puerta a un fenómeno riesgoso: la aparición de ofertas ilegales, productos adulterados y ahora también falsificaciones completas.

Según la propia Anmat este tipo de prácticas representa una amenaza directa para la salud pública, ya que los consumidores pueden exponerse a sustancias desconocidas, sin ningún tipo de control de calidad ni garantía de seguridad.