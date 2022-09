¿Néstor López es el elegido para intentar suceder al intendente Toselli?

El intendente Gonzalo Toselli dejó en claro apenas iniciada su tercera gestión en la administración municipal sunchalense que no iría por la reelección y que daría paso al proceso de renovación política. En los últimos meses, sus acciones claramente visibilizan su esfuerzo por intentar posicionarse en la coalición provincial no peronista que finalmente se definirá con el paso del tiempo, con el objetivo de transformarse en un candidato con serias chances de ocupar una banca en las legislaturas provincial o nacional.

El vacío político que deja el líder del Ateneo Sunchales debe ser ocupado y la carrera por su sucesión ha comenzado en los últimos meses. Hasta ahora se han mencionado a algunos funcionarios de la actual administración municipal aunque no se descarta que surjan nuevas figuras que no se encuentran en el equipo de trabajo de la gestión tosellista.

El Ing. Civil Néstor López parece haber sacado una pequeña ventaja en estas últimas semanas en la competencia oficialista aunque se sabe que en política todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Al subsecretario de Infraestructura Urbana y Rural se lo ve casi con asistencia perfecta en los actos municipales y en reiteradas veces acompañando al intendente Toselli, un "favoritismo" que no parecerían contar otros interesados.

López no niega su interés por la intendencia de Sunchales: "Es innegable que formo parte de un grupo de personas que pueden suceder al Intendente Toselli pero no hay nada definido. Me seduce la Intendencia porque creo en esta gestión. El nivel de obras públicas de este gobierno es monumental y también son atractivos los ejes del programa de gobierno: sustentabilidad, ecología, obras, desarrollo. Igual quiero aclarar que estos no son tiempos electorales, aún falta mucho".