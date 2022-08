La Subcomisión de Damas del Club Unión donó material didáctico al "Otoño Feliz"

El sábado 30 de julio tuvo lugar una de las actividades programadas dentro de las celebraciones diseñadas por los 25 años del Hogar “Otoño Feliz”. Convocada como invitación para jugar a la Tómbola, incluyó además el encuentro de los abuelos con familiares y amistades, el regocijo artístico a través de la música, el canto y el baile, así como la divulgación de los acontecimientos desarrollados con motivo de este cumpleaños. El próximo lunes tendrá lugar el acto protocolar en la institución.

Mirian B. de Ferrero, integrante de la nueva Comisión Directiva del Hogar, comunicó acerca del desarrollo de acciones ya llevadas a cabo durante el año como jubilosa conmemoración de este aniversario: “Sencillas, pero constantes y accesibles”, destacó; seguramente convocantes también de las emociones propias de la evocación. El personal idóneo que tiene a su cargo la atención de los internos para incentivar, mejorar, crear situaciones de rehabilitación, entretener o interesar, comentó además las actividades que desarrollan diariamente y en forma alternada con los abuelos. Mariana Fragata como terapista ocupacional y las acompañantes terapéuticas Fiorela Fontana y Florencia Orellano tuvieron a su cargo esta información.

Marisabel B. de Rambaudo, integrante de la Comisión Directiva del Hogar pero también participante de la Subcomisión de Damas del Club A. Unión de Sunchales, junto a Chela de Lamberti, hicieron entrega - en nombre de la entidad albiverde y como regalo de cumpleaños- de una muy provista caja con materiales didácticos que podrán ser utilizados por el personal idóneo para incentivar, ejercitar o recuperar a los abuelos, según sus complejidades. Rompecabezas, juegos de ordenamiento, inclusión de letras y números, otros para habilidad táctil o motriz, naipes para juego colectivo, no solo por entretenimiento, sino para desarrollar aptitudes (habilidades espaciales, razonamiento verbal y no verbal) y actitudes (interés hacia la resolución de problemas, por la investigación, etc.). Son juegos de estrategias, aquellos en los que los jugadores deben buscar sus propias técnicas, destrezas para ganar, etc. La cantidad y la variedad de estos recursos influirán seguramente en el desenvolvimiento de los internos, además de proporcionarles encuentros con sus pares para disfrutar del esparcimiento.

Los receptores del Hogar “Otoño Feliz” mostraron su plena satisfacción y el agradecimiento por el material didáctico recibido a través de la Subcomisión de Damas del Club Atlético Unión de Sunchales.