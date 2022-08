Gamers: 5 factores a tener en cuenta antes de comprar un smartphone

A continuación, te mostramos 5 características que todo gamer o fanático de los videojuegos debe considerar antes de escoger un nuevo smartphone para jugar a estas aplicaciones con la mejor calidad gráfica.

El sistema operativo



El sistema operativo es uno de los factores, sin duda, más importantes a la hora de comprar un teléfono inteligente.

Hoy en día, en todo smartphone encontramos un sinfín de aplicaciones. Ya sean de comunicación como https://www.whatsapp.com/, de banca https://www.santander.com.ar/ o de entretenimiento Mr.bet. Por ello es muy importante elegir un sistema operativo muy bien integrado en el mercado, tipo iOS y Android.

De este modo no tendrás ningún problema a la hora de descargar nuevas aplicaciones, ya que serán compatibles con el sistema operativo de tu celular y no afectará a tu experiencia como usuario, o mejor dicho, como gamer.

Resolución y tamaño de la pantalla



Esta es una de las grandes diferencias entre jugar en el ordenador o consola y jugar en un dispositivo móvil. Incluso con un pequeño televisor o monitor de pantalla es muy típico compararlo con la pantalla más grande del mercado.

Por otro lado, teniendo en cuenta que un móvil está diseñado para ser transportado fácilmente y caber en los bolsillos, este factor entra, a veces, en contraposición con la finalidad con la que se vaya a usar ese smartphone. En este caso, estamos hablando desde el punto de vista del gamer. Y también, depende del tipo de juego a que pretendas jugar.

La idoneidad del tamaño de la pantalla depende en gran medida del tipo de juegos que vayas a jugar. Los juegos de rompecabezas suelen tener elementos de juego grandes y colores brillantes que son fáciles de distinguir, lo que los hace más fáciles de ver claramente en pantallas relativamente pequeñas.

Conectividad online



Parece que las generaciones móviles son cada vez más rápidas y ahora estamos en un mundo 5G. Por lo tanto, un dispositivo que cuente con 5G será más rápido en el frente de descarga que 4G (y mucho más rápido que 3G).

Pero esto no es lo único que importa, por supuesto. Un móvil de última generación es, efectivamente, una mini computadora, y el rendimiento que ofrece el hardware dictará gran parte de su experiencia de juego, desde la configuración gráfica que puede ejecutar sin retrasos, y eternos bloqueos, hasta si puede manejar un juego en absoluto.

Una vez más, esto depende en gran medida del tipo de juego que busques, ya que los juegos de rompecabezas son fáciles de usar en el hardware en comparación con otros.

Rocket League es solo uno de los buenos ejemplos entre los últimos juegos adaptados a dispositivos móviles que no son demasiado duros con el hardware.

La memoria del dispositivo y rendimiento



Generalmente, los smartphones suelen comprender entre 64 GB hasta 512 GB, lo cual es increíble si se considera que el disquete de 1,44 MB se usó ampliamente en la memoria viva (la memoria RAM).

Sin embargo, el tamaño de la memoria no es lo único que importa. De hecho, los juegos móviles no suelen ser demasiado grandes en lo que respecta al tamaño de los archivos. Los jugadores también deben considerar la RAM, con 2 a 12 GB en el rango de juego.

Obviamente, cuanto más alto sea, mejor será el rendimiento, y la preferencia puede estar determinada no solo por la frecuencia con la que se juega, sino también por los tipos de juegos que le gustan.

La duración de la batería



La duración de la batería es como el yin para el yang que sería la comodidad móvil. Poder jugar en cualquier momento sin temer porque tu batería muera es una satisfacción enorme, lo que va directamente ligado a que tu experiencia de usuario sea de lo más óptima.

La sensación de que puedes quedarte en cualquier momento sin batería pero te mueres de aburrimiento en el auto de vuelta a casa puede ser aterrador. Y esto no es solo una cuestión de cuánto dura una carga completa, sino también de cuánto tarda en completarse el proceso de carga.

También puedes optar por una batería externa, en caso de que encuentres un teléfono celular que reúna todos los aspectos técnicos vistos hasta ahora y no destaque mucho por la duración de la batería.

Hay muchos factores a considerar antes de comprarte un smartphone. Si aún no has decidido la marca ni el modelo, ten muy presente estos 5 criterios básicos en tu elección. Si eres de los que prefiere verlos in situ y comprarlos en tienda, ten de referencia estos aspectos y coméntalos al vendedor para que pueda asesorarte lo mejor posible. ¡La cuestión del precio lo dejamos a tu elección!