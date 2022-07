CopaSantaFe: Unión debuta esta noche ante Huracán de San Javier

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó este jueves 28 de julio del partido inaugural de la Copa Santa Fe Provincia Deportiva de Básquetbol masculino en el estadio Andrés Chapu Nocioni de Ceci de Gálvez. Del torneo participan 37 equipos de todas las competencias provinciales y nacionales.

En la oportunidad, Perotti sostuvo que “en esta Copa tenemos un doble propósito. Primero, reconocer y además, agradecer a los clubes por la actitud que tuvieron en poner sus instalaciones a disposición en plena pandemia”.

“Por lo cual esta Copa tiene en sus aportes, el objetivo de decir gracias. Pero también venir para incorporar todos los años algo más, para que esta provincia deportiva, semillero del deporte nacional, se siga nutriendo con ustedes. Por eso el deseo de éxitos a cada uno, que cada uno de nuestros jóvenes pueda estar demostrando a lo largo de toda la Copa su talento”, agregó Perotti.

EL CERTAMEN

En la Copa Santa Fe Provincia Deportiva de Básquetbol participan 37 equipos de todo el territorio santafesino en la Etapa Federativa. El certamen luego de la instancia de zonas sumará planteles de La Liga, Liga Federal y Liga Argentina.

La Etapa Federativa estará divida en 4 zonas.

En la A jugará Unión de Avellaneda, San Lorenzo de Tostado, Huracán de San Javier, Sanjustino de San Justo, Unión de Sunchales y Alma Juniors de Esperanza;

en la B estará presente Platense de Reconquista, Atlético Tostado, Club Atlético Ceres Unión, Colón de San Justo, Atlético Rafaela y Brown de San Vicente;

la Zona C tendrá a Argentino de Firmat, Ceci de Gálvez, Atlético María Juana, Banco de Santa Fe, Quilmes de Rafaela y Rivadavia Juniors de Santa Fe;

y el grupo C lo disputará Firmat Football, Atlético San Jorge, Atlético Sastre, Gimnasia de Santa Fe, Independiente de Rafaela y Peñarol de Rafaela.

En tanto, los planteles que jugarán la etapa de Liga en formato de mano a mano serán: Desde La Liga, Unión de Santa Fe; de Liga Argentina entrarán Central Argentino Olímpico de Ceres, Norte de Armstrong, Libertad de Sunchales y Colón de Santa Fe, y de la Liga Federal tendremos a Santa Paula de Gálvez, Sport Club Cañadense, Sportivo Las Parejas y Provincial, Gimnasia y Esgrima, Atalaya, Sportsmen Unidos y Temperley de Rosario.



FORMATO DE COMPETENCIA

Los 24 equipos participantes se dividieron en 4 zonas de 6 equipos, respetando la conformación por sorteo, la regionalización en zona norte (grupo a y b) y zona sur (grupo c y d), jugando todos contra todos en cada grupo (ida y vuelta, 10 partidos), y obteniendo la clasificación los 3 primeros de cada zona. Los 4tos y 5tos de cada grupo juegan un reclasificatorio, ordenándolos por tabla general: 13 vs 20, 14 vs 19, 15 vs 18 y 16 vs 17.

En tanto, los clubes que juegan Ligas, avanzarán de forma paralela con formato clasificatorio de Playoff y quienes ganen disputarán los cuartos de finales para ingresar al cuadro principal, donde se mezclarán con clubes que juegan los torneos locales en una Etapa de Playoff Unificada al mejor de dos partidos. Después vendrá la Etapa de Final Four con sede única, y por último la Final, donde los ganadores de la semifinal competirán entre sí para obtener el título de campeón.