Atlético no jugará la final del Súper 4

La programación de la final entre Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales se debía disputar este miércoles 27 de julio, a las 21:00, en el estadio Carlos Colucci del club Independiente., a puertas cerradas. Pero la institución de barrio Alberdi emitió un comunicado, informando su decisión de no disputar el 1.7 segundo que restaba ante el Bicho Verde. A continuación, compartimos el comunicado.

"A nuestros socios, simpatizantes y público en general:

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual, Social y Deportiva Atlético de Rafaela quiere informar la decisión tomada con respecto al Torneo Súper 4 de Primera División que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet, el cual nos consagró como justos CAMPEONES el pasado 22 de mayo al vencer en el partido final a Unión de Sunchales por 83 a 70 en doble tiempo suplementario. Debido a incidentes ocurridos durante los últimos minutos del tiempo reglamentario y posterior al encuentro entre los árbitros y jugadores y parcialidad del rival, el Tribunal de Penas de la Asociación Rafaelina ratificó el resultado y dispuso diversas sanciones, las cuales en un Fallo insólito, sin precedentes y que va en contra del espíritu deportivo, la Federación Santafesina decidió revocar casi en su totalidad, disponiendo que el encuentro se vuelva a disputar desde un error arbitral que, ellos entienden, definió el resultado final.

Ante nuestro pedido a la Asociación de posponer la reanudación del encuentro, debido a que aún no se han cumplido los plazos legales que la institución cuenta para llevar a cabo las acciones que correspondan contra la resolución adoptada por la Federación, y no habiendo obtenido una respuesta formal a lo peticionado, se ha decidido no disputar la reiteración del encuentro, programado para este miércoles 27 de julio.

No dejamos de estar sorprendidos por la decisión tomada por la Asociación Rafaelina de Básquet, pero especialmente por la Federación Santafesina. Hemos ganado el título dentro del campo de juego, con un gran esfuerzo por parte de nuestros jugadores, quienes practican este deporte por amor al mismo y con un gran espíritu amateur. Y es este espíritu amateur, el esfuerzo de nuestros jugadores y el convencimiento que los campeonatos se ganan en la cancha, y no en los escritorios, lo que nos llevaron a tomar la decisión que hoy comunicamos.

Muchas gracias".