El gobernador Perotti envía a la Legislatura la copia del convenio firmado con la Nación

El compromiso fue adquirido durante una extensa y, por momentos tensa, reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, y los jefes de los diferentes bloques políticos que parecen haber logrado el objetivo. Es que un rato antes, ante los jefes de bloques del Senado y la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, había dicho que sería enviada la copia una vez que la homologue la Corte Suprema de Justicia.

Perotti y gran parte de su equipo -entre ellos los ministros Walter Agosto, Marcos Corach y Celia Arena más el fiscal de Estado, Rubén Weder, y varios secretarios, estuvieron reunidos este miércoles 6, poco más de una hora, con los senadores y más de tres horas con los diputados.



Además de la copia del convenio, la reunión se caracterizó por posturas muy encontradas entre la Casa Gris y legisladores justicialistas con la oposición radical - socialista sobre el compromiso firmado por Perotti para financiar AFIP con el 1,9% de la coparticipación. El propio Perotti y Agosto se mostraron férreos en las ventajas informativas que tendrá ese entendimiento para la provincia mientras que la oposición cuestionó el alto costo e incluso lo calificaron de extorsivo. Mencionan una cifra de 8 mil millones anuales. "Es casi el presupuesto anual del ministerio de Seguridad" disparó el radical Maximiliano Pullaro mientras que su correligionario Julián Galdeano advirtió que duplica el costo anual de API.



"Es un acuerdo institucionalmente valioso, una disputa de muchísimos años mantenida a pesar de los cambios de gobierno, iniciada por un gobernador, y continuada por otro", abrió Perotti. "Hay que dar una clara señal de un logro de Santa Fe con características federales. No termina aquí la discusión ni la pelea por más federalismo, pero sin dudas, es una señal positiva que los santafesinos, cuando nos unimos y le damos perseverancia a una lucha en defensa de los intereses propios, las cosas se consiguen", afirmó Perotti.

Fue Agosto el encargado de presentar con filminas las ventajas del acuerdo como el cronograma de pagos estipulado, que "permite planificar las gestiones del gobierno provincial y de los municipios y comunas en la aplicación de estos recursos". Agregó que "todos los instrumentos que va a recibir la provincia tienen cláusula de ajuste CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia); devengan una tasa de interés; y todos los instrumentos son transferibles". Reiteró que los recursos tiene afectación específica para inversión como lo previó una ley de 2016, ratificada en las leyes de Presupuesto de los años 2021 y 2022.

Agosto indicó que "en el caso de la provincia es importante ver que todos los flujos de fondos están planteados pensando un equilibrio razonable entre el corto, mediano y largo plazo, de manera que cuando la provincia empiece a recuperar estos recursos, ahí tenemos planteado un equilibrio en el sentido que una parte importante de esos bonos -más del 65%- se cobran prácticamente en la mitad del plazo establecido".

Voces oficialistas

El senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, calificó a la reunión como “sumamente positiva porque nos permitió clarificar los alcances que significa esta sentencia que determinó la Corte Suprema, la negociación con el Poder Ejecutivo Nacional, la firma de ese acuerdo y su respectiva homologación. Pudimos evacuar todas aquellas dudas que nos permite conocer la realidad. Desde mi punto de vista, es un muy buen acuerdo al que se llegó. También se planteó el convenio con AFIP, que va a pasar por Legislatura, qué alcance tiene”.

Por último, el diputado provincial Leandro Busatto explicó que “la contundencia de los hechos indica que las valoraciones políticas pasan a un segundo plano. Santa Fe cumplió con un proceso de continuidad jurídica del Estado, reclamó, la Corte fijó una sentencia y hoy se acordó entre Nación y provincia cómo cumplimentar una sentencia dentro de un proceso judicial que es muy beneficiosa para Santa Fe”.

Voces de la oposición

"Me voy con gusto a poco" señaló Galdeano al bajar las escaleras de Casa de Gobierno. "Veníamos a buscar el convenio y no nos lo dieron y se comprometieron a enviarlo en próximas horas. Pareció un diálogo de sordos" admitió. El rosarino reconoció que los funcionarios "defendieron con uñas y dientes" el acuerdo con AFIP. El legislador señaló que Perotti negó enfáticamente que la firma del acuerdo por la deuda haya estado al entendimiento de AFIP.

Farías también cuestionó el posible acuerdo con AFIP. "No tenemos los convenios a una semana de firmados" se quejó el presidente de la Cámara Baja. "Nos queda incertidumbre sobre los bonos que va a recibir la provincia y los municipios y comunas. Nos preocupa el compromiso firmado con AFIP para que nos envíe información que para nosotros nos tiene que enviar igual y por la cual no hay que pagar". Pero Farías fue enfático en advertir que Santa Fe es una de las pocas provincias que no tiene deudas con nación, es la que más aporta recursos y sin embargo ahora pretende ceder más recursos. Antes, Pullaro anticipó que el radicalismo no va a acompañar la detracción de fondos para AFIP en Legislatura.



La socialista Clara García al retirarse también mostró diferencias especialmente con el tema AFIP. "Tenemos mucha preocupación por los bonos a recibir y defendemos derechos de municipios y comunas", advirtió.

Pullaro, en tanto, se quejó de las inexactitudes que hubo por parte del gobierno. "Es tal la desesperación por presentar algún logro en esta gestión fracasada que ni siquiera pensaron que estaban perjudicando a todos los santafesinos. La Nación nos debía 600 mil millones, nos dieron papeles mojados y encima ahora tenemos que pagarles nosotros a ellos", señaló ante periodistas y antes había cuestionado el acuerdo ante el propio Perotti.

PRESENTES

Acompañaron al gobernador, los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach; la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; el fiscal de Estado, Rubén Weder; los secretarios de Hacienda, Germán Rollandi; de Finanzas e Ingresos Públicos, Jorge Simón; y de Gobierno, Oscar Urruty.

También estuvieron presentes, por la Cámara de Senadores, su presidenta la vicegobernadora Alejandra Rodenas, y los senadores Alcides Calvo, Lisandro Enrico, Hugo Rasetto, Leonardo Diana, Armando Traferri y Eduardo Rosconi; y por la Cámara de Diputados, su presidente Pablo Farías, y los diputados Clara García, Joaquín Blanco, Maximiliano Pullaro, Leandro Busatto, Julián Galdeano, Nicolás Mayoraz, Carlos del Frade, Agustina Donnet, Cesira Arcando, Ariel Bermúdez, Betina Florito, Arnaldo Ghione, Sebastián Julierac, Oscar Martínez, Fabián Palo Oliver, Mónica Peralta, Gabriel Real y Matilde Bruera.