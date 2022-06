Fernández prometió que la semana que viene pagará a Santa Fe la deuda por coparticipación

Lo hizo en el marco del discurso que dio en el acto en la planta potabilizadora de ASSA, donde invocó al federalismo, citando correspondencia entre el brigadier Estanislao López y José de San Martín, algo que “se dio en las normas, pero no en la realidad” y que debe concretar. Y lo rubricó estrechando las manos con el gobernador Omar Perotti.

Con palabras afectuosas para el intendente Emilio Jatón, tanto como para el rosarino Pablo Javkin, Fernández recordó su visita a la ciudad junto a Néstor Kirchner en contexto de las inundaciones y marcó “en qué ciudad inmensa se ha convertida, que linda, que pujante. Esta ciudad tiene que tener los mismos derechos que un porteño”.



Destacó que “hemos hecho mucho en favor del federalismo. Hoy tenemos cerca de 5 mil obras en todo el país. Cada distrito, cada intendencia tiene alguna obra pública del gobierno nacionales. Veo ahí a los compañeros de la UOCRA y nada me hace más feliz. Porque cuando llegamos eran 100 mil y hoy hay 400 mil, la mitad de los cuales trabajan en obras públicas”.



También, en el mismo orden, reprochó que “yo mandé una reforma judicial que Diputados no trató, con la excusa de que buscaba la impunidad de alguien. Y sólo logró la impunidad de los narcos. Ahora el gobernador me comentó la idea acordada con legisladores de tomar de esa ley la parte de la creación de juzgados. Yo le pido al Congreso que aprueben cuanto antes esa ley”, expresó, desatando aplausos en a concurrencia.

La enumeración abarcó también que, en materia de corredores viales, “tiramos abajo los acuerdos de obra con participación público privada de la gestión anterior, y los estamos haciendo con Vialidad, y nos cuesta un 30 %. Eso es para señalar a los ladrones de guante blanco que tanto se ofenden”.



“Nos está yendo mejor. Y vamos a seguir trabajando para que ningún argentino esté sin agua o sin gas. No comparen nuestros números con los de Macri, ni con los de nadie, porque solo nosotros tuvimos la pandemia, somos sobrevivientes de ella, y la guerra”, definió Fernández.



Sobre el final de su alocución remarcó que “queremos el crecimiento y que el campo crezca, por eso nos preocupa lo que pasa con el gasoil, pero hay muchos que especulan, que contrabandean a sus país. Mañana vamos a dictar una serie de normas para reordenar todo esto, y vamos a autorizar un aumento significativo del corte del biodiesel”, anunció, luego de que el jefe de Gabinete Juan Manzur dijese que va a ser del 7,5 %.