Gesta de Malvinas: sus protagonistas cuentan la historia

La Gesta de Malvinas es precisamente un ejemplo en el que amerita aplicar esa metodología en pos de rescatar la autenticidad de los hechos acontecidos. Atilra y Fundación Atilra siempre apoyaron la visibilización de la Gesta y acompañaron a sus Héroes y Heroínas.

Por eso, en este cuadragésimo aniversario de la Gesta, consideran importante sumarse con una Jornada de Malvinización que tiene por objetivo que los argentinos y las argentinas conozcan la verdadera historia de Malvinas y a la vez, le sirva de reconocimiento y homenaje a los caídos en la guerra del Atlántico Sur y a los/las

Veteranos/as de Guerra de Malvinas que son testigos directos de los ocurrido en aquellos 74 días.

Con justificado orgullo se recibirá el venidero 21 de mayo a las 19:00, en el Centro Educativo Tecnológico, ubicado en el km 262 de la Ruta Nacional 34, la visita de Veteranos de Guerra de Malvinas que han protagonizado situaciones y tomado decisiones que fueron, sin duda, bisagra determinante en distintos resultados, donde el valor, el amor por la Patria y la empatía con un camarada, siempre tuvieron prioridad a la hora de jugarse para conseguir el mayor objetivo.

A continuación el programa de actividades de la Jornada que se desarrollará según se detalla:

17:45 hs. | Homenaje frente al Espacio Malvinas

19:00 hs. | Jornada de Malvinización en el Auditorio

En el transcurso de la misma será presentado y estará a la venta el libro del VGM Tte. de Navío (RE) Owen Crippa: “CON LA PATRIA EN EL ALMA”, que el autor rubricará al término de la jornada.

DISERTANTES:



Presentación y Coordinación: CPN Diego Colombo

Creador del Museo “Malvinas Argentinas” de Ataliva – Dtor. y Prof. del EESOPI N° 8040 “Gral. San Martín” de Hto. 1°. Prof. de IDESA Ataliva -



VGM Tte. de Navío (RE) Owen Crippa

Piloto de la 1ra Escuadrilla Aeronaval de Ataque que el 21 de mayo de 1982,en soledad, con un Aermacchi MB339, voló hacia el Estrecho San Carlos en misión de reconocimiento. Se encontró frente a catorce buques ingleses y sin dudarlo, atacó al primero, la Fragata HMS Argonaut. Abrió fuego sobre la infraestructura del buque intentando afectar a sus radares, volando rasante sobre sus antenas. Después, en una demostración de pericia y valor, eludió el ataque enemigo y regresó indemne a su base, logrando una hazaña reconocida a nivel mundial. Fue el primer argentino que atacó a la flota inglesa.



Claudio Gustavo Meunier

Escritor sobre temas Aeronáuticos. Productor general y consultor sobre temas militares. Autor y Editor de numerosos libros.



Horacio Clariá

Lic. en Economía - Editor - Investigador - Historiador y destacado Fotógrafo de Editorial Avialatina - Desde el 2007 sus fotografías ilustran el Calendario de la Fuerza Aérea en Acción.



VGM Capitán de Navío (RE) Sergio Ezequiel Sepetich

2° Comandante del Avión Neptune 2P 112 cuya tripulación tuvo la arriesgada misión de ubicar a las naves inglesas, permaneciendo en el sector a riesgo de ser detectado por el radar enemigo, para permitir que los Súper Étendard lanzaran exitosamente el primer Exocet hundiendo al Destructor Inglés D 42 “Sheffield”.



VGM Soldado Clase 61 Sergio Durando

Sobreviviente del ARA Gral. Belgrano.



VGM Soldado Clase 62 Jorge Loza

Sobreviviente del ARA Gral. Belgrano.



VGM Soldado Clase 62 Carlos Leconte

Sobreviviente del ARA Gral. Belgrano.



VGM Capitán de Navío (RE) Julio Hugo Pérez Roca

Comandante del avión Neptune 2P 111 integrante de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración que, con arriesgada decisión junto a sus tripulantes, lograron el avistamiento de las balsas del ARA Gral. Belgrano, sobrevolando el sitio para que las naves pudieran ubicar el lugar donde éstas estaban y así acudir al rescate. En el límite del combustible, lograron coronar exitosamente la misión y retornar a su Base.



VGM Capitán de Fragata (RE) José Alberto Andersen

Oficial de Control de Operaciones que integró con el Capitán de Navío Julio Pérez Roca la tripulación del Neptune 2P 111 que merced a una decisión heroica logró avistar y asegurar el rescate de los náufragos del ARA Gral. Belgrano, con el riesgo cierto de quedar el avión sin el combustible necesario para regresar a la Base de Rio Grande.



VGM Vicealmirante (RE) Alvaro Vásquez

Comandante del Aviso ARA Francisco de Gurruchaga cuya tripulación efectuó el rescate del mayor número de sobrevivientes del Crucero ARA Gral. Belgrano.



Estarán presentes, entre otros, el Miembro del Consejo Asesor Malvinas en la Cancillería en representación de los Ex Combatientes del país y Pte. del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Santa Fe VGM Adolfo Schweihofer, el titular del Centro de Ex Combatientes de San Cristóbal



VGM Sergio Manganelli, VGM oriundos de distintas poblaciones,

representantes de la EESO 705 ARA Gral. Belgrano de Eusebia y de la Escuela Tec. Prof. Inc. N° 2066 Santa Fe de la ciudad de Rosario.