Con más de 3 mil censistas, el departamento Castellanos se prepara para el Censo 2022

Este miércoles 18 de mayo se llevará a cabo en todo el país el Censo 2022, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC) y por cada instituto provincial correspondiente. Cabe destacar que el mismo iba a realizarse en 2020 pero no pudo llevarse a cabo debido a la pandemia.



Para esto, todo el país ya se prepara para este evento con la convocatoria de los censistas, las capacitaciones, la distribución de sectores según cada provincia, departamento y localidad, entre otras cosas, para que todo salga como se espera.



En el departamento Castellanos, la zona se dividió en 16 fracciones, que a su vez se subdividieron en 300 radios. Para ésto se cuenta con 3.057 censistas para cubrir la totalidad del territorio departamental que se estima posee más de 43 mil viviendas urbanas, según detalló el supervisor de secundaria de la Regional III de Educación y coordinador del censo en el Departamento Castellanos, Claudio Brusa, en diálogo con Diario CASTELLANOS.



Brusa indicó que ya se ultiman detalles tras varias capacitaciones realizadas para el Censo 2022 «que a diferencia de los anteriores censos ‘de hecho’ este es ‘de derechos’, es decir, las personas serán contabilizadas según su lugar de residencia habitual (donde pasan la mayor parte del tiempo durante la semana)», explicó.



Además, en esta ocasión, por primera vez en el país el censo será bimodal (digital y presencial). La parte digital inició el 16 de marzo y funcionará hasta el 18 de mayo de 2022 a las 8 de la mañana. Para aquellos que todavía no lo realizaron y prefieren hacerlo de esta manera, podrán autocompletar el cuestionario digital para censar a todos los integrantes de su hogar. El Censo digital se puede completar desde cualquier dispositivo digital con conexión a internet, a través de los siguientes pasos: >> Ingresar en censo.gob.ar. >> Seleccionar el botón «Censo digital» ubicado en el margen superior derecho de la pantalla. >> Seguir las instrucciones para generar el código único de la vivienda. >> Acceder al cuestionario digital para responder las preguntas por todas las personas que integran el hogar. >> Guardar el comprobante del Censo digital (código alfanumérico de seis dígitos que se entrega al completar el cuestionario) para el día del Censo.

Qué pasará el día del Censo



El 18 de mayo, día que será feriado nacional (Decreto 42/2022), las personas censistas visitarán todas las viviendas del país entre las 8 y las 18 hs para solicitar el comprobante del Censo digital o realizar la entrevista tradicional a quienes no hayan completado el cuestionario en línea.



Ese día las personas deben estar en sus domicilios aguardando la llegada del censista, quien va a estar identificado con la pechera blanca con el logo del censo en celeste. Además va a tener una credencial con sus datos personales y va a llevar consigo los cuestionarios, otro elemento que da certezas de la veracidad del censo.



Para mayor seguridad de los censados, no es necesario que los censistas ingresen al domicilio.

«Toda la estructura se verá beneficiada por aquellos que hayan realizado el Censo Digital facilitando la tarea de los censistas especialmente quienes podrán agilizar sus tareas en la calle», aseguró Brusa respecto a las dos opciones del cuestionario.



Cabe recordar que entre las 00:00 y las 20:00 de ese miércoles 28 de mayo, día del Censo, no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, espectáculos ni reuniones públicas al aire libre. Tampoco podrán permanecer abiertos los clubes y comercios de venta de artículos alimenticios (restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, rotiserías, panaderías, etc.), según lo establece la Ley 24.254.

Sobre el Censo Digital



Es verdad que el Censo digital es una novedad, por eso son muchas las dudas que tienen las personas. Una de las inquietudes que surgen tiene que ver con qué ocurre ante la posibilidad de equivocarse en alguna respuesta al realizar el cuestionario en la modalidad digital, sobre ésto el director del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), Gabriel Frontons, en diálogo con CASTELLANOS afirmó que el censo es anónimo, donde «uno carga su nombre de pila y con eso es más que suficiente, no se solicita apellido, tampoco DNI, con lo cual no hay grandes dificultades al respecto».



En cuanto a la información que se debe brindar, «mayoritariamente las preguntas son las mismas que en los censos anteriores, sobre aspectos estructurales que tienen que ver con las viviendas, con la población y con los hogares; aspectos vinculados a la conformación del hogar, a la edad de quienes lo integran, temas referentes a la salud, educación, a los servicios que recibimos, nuestra posición frente al mercado de trabajo, son algunos de los temas que están incluidos», aseguró.



Otra de las dudas tiene que ver con que muchos ya hicieron el censo digital pero perdieron el código que tienen que presentarle al censista. Eso cuenta con una solución, se debe ingresar a la página web del Censo 2022 (www.censo.gob.ar) y hacer click en la opción «recuperar código único de vivienda», y se siguen los pasos que solicita.

El censo presencial



En el caso de que no se quiera o no se pueda contestar el cuestionario de forma digital y anticipada, se podrá elegir realizarlo de forma presencial cuando llegue el censista el 18 de mayo, es decir, de la forma tradicional en la que se han realizado otros censos anteriormente.



Con esta modalidad, no se requerirá el DNI ni el mail y, al igual que con el censo digital, una persona podrá responder las preguntas por todos los que integren el hogar, con la información de todos los habitantes.

El cuestionario definitivo se encuentra publicado en la página oficial del censo y allí se pueden ver todas las preguntas.

Qué pasa si no puede estar presente ese día



Si ya se realizó el censo de forma digital, es necesario asegurarse de que en todo momento haya una persona presente en la vivienda que pueda responder las preguntas o presentar el comprobante de finalización del censo.

En el caso de que ninguna persona pueda estar presente durante el día del censo en la vivienda, la página oficial del INDEC explica que, si se vive en un departamento, se puede dejar el código del comprobante a un vecino, encargado o persona de confianza del edificio para que se lo entregue a la persona censista el 18 de mayo. Y si se vive en una casa, se puede dejarlo en la casa contigua o lindante.

El Censo 2022 en números



Censistas: Participarán más de 600 mil personas, entre censistas urbanos y rurales, coordinadores nacionales y provinciales y otros puestos que integran la estructura censal, que será capacitada a través de un campus virtual desarrollado íntegramente por el INDEC.

Censados: Se censarán más de 15 millones de viviendas y aproximadamente 45 millones de personas.