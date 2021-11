ARB: Esta noche, se abren tres llaves de Cuartos de Final

Se puso en marcha los play offs del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet. Luego de la Fase Regular, tanto los cuartos de final como las semifinales se jugarán al mejor de dos partidos. Si la serie termina igualada se tendrá en cuenta la diferencia de goles, mientras que si siguen empatados, a continuación del segundo partido se jugarán dos tiempos suplementarios de 5 minutos.

Este lunes 22, arrancaron los play offs, con el triunfo de visitante de Sportivo Ben Hur por 92 a 80 ante 9 de Julio. Ahora, el León está obligado a ganar por más de 12 en El Coliseo del Sur para arrebatarle la clasificación.

Cómo sigue

Esta noche se abrirán las restantes tres series, donde los equipos que terminaron peor posicionado serán locales. A las 21:30, Argentino Quilmes (5) recibirá en el Gimnasio Elías David a Atlético (4), mientras que Independiente (6) será anfitrión de Unión de Sunchales (3). Por último, el mejor de la Fase Regular, Libertad (1), visitará desde las 22:00 a Peñarol (8) en barrio Villa Rosas.

Los segundos juegos tienen el siguiente cronograma:



Miércoles

21,00 – Libertad vs. Peñarol.

21,30 – Ben Hur vs. 9 de Julio y Unión de Sunchales vs. Independiente.

Viernes

21,30 – Atlético vs. Quilmes.