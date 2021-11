LigaProvincial: Esta noche, Unión recibe a Brown

Por la segunda fecha de la Liga Provincial de Básquetbol, Zona C, este viernes 12, a partir de las 21:30, el Bicho Verde será anfitrión de los sanvicentinos con el arbitraje de Lucas Chaparro y Leonardo Lastra.

Será un duelo de ganadores de la primera fecha y con muchos conocidos en cancha, porque Brown sumó para este torneo a tres jugadores que vienen de Atlético Rafaela: Juan Cruz Bertero, Valentín Vasquez y Manuel Dalmazzo.

También por la Zona C se enfrentarán: Americano de Carlos Pellegrini vs. Argentino de Firmat y Atenas de Venado Tuerto vs. Almagro de Esperanza.