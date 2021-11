Cuestionan una circular de Educación que da pie a la promoción directa en el nivel secundario

La circular 8/21 expresa en su parte más destacada que "aquellas trayectorias que la escuela considera/valora como sostenidas al cierre del tercer trimestre, e independientemente de lo que haya sucedido en trimestres anteriores, tendrán como nota final una calificación en cada espacio curricular que oscilará entre el 6 (seis) y el 10 (diez) acordes a las escalas de calificaciones establecidas en el decreto 181/09, tanto en los espacios curriculares cursados durante 2020 como en los cursados en 2021, sean de igual denominación o con diferente denominación, pero del mismo trayecto. A modo de ejemplo: Matemática de 3er año 2020 y 4º año 2021, con trayectoria sostenida se registra asignándole una calificación de 6 o más en ambos espacios curriculares".

A través de su cuenta de Twitter, la agrupación docente expresó su malestar por la circular:

"Estamos cansados de facilismos y dádivas en la educación. Imponer la promoción directa (o casi) es un atropello a la educación de calidad que merecen nuestros estudiantes. No nos vamos a cansar de decirlo: desde el @MinEducacionSFe se fomenta la ociosidad".

Estamos cansados de facilismos y dádivas en la educación.



Imponer la promoción directa (o casi) es un atropello a la educación de calidad que merecen nuestros estudiantes.



No nos vamos a cansar de decirlo: desde el @MinEducacionSFe se fomenta la ociosidad pic.twitter.com/4jFw0QVcNm — Docentes Por La Educación (@Docentesxlaeduc) November 9, 2021



Una de las referentes de Docentes por la Educación, Virginia Valenzisi -del colegio Edmondo De Amicis- dio su punto de vista en diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8. Señaló: "Este año no tuvimos un ciclo lectivo normal sino que se unificó con el de 2020. En la secundaria no es lo mismo que en primaria que pasás de 3º a 4º grado y lo que no se pudo aprender se retoma al año siguiente. En secundaria tenemos espacios curriculares que no se vuelven a dar. En 1er año das biología y geografía que no vuelven en 2º año. Se nos dificultaba el cómo retomamos los contenidos no abordados en 2020. Ante esto la subsecretaria de Secundaria nos envía estas pautas donde plantean que para aquellos alumnos que en el último trimestre -contando los tres del 2020 y los otros dos de 2021- tengan una participación o entrega de tareas o resultados de evaluaciones que superen el 70%, se les aprueba los espacios curriculares de 2020 y 2021".

Y para graficar la situación puso como ejemplo que "un alumno de segundo año que adeuda Biología de primero, y en segundo tiene Físico/química", y planteó que "si en el ultimo trimestre saca un 70%, se le aprueba el espacio de Biología y Físico/química".

"Esto implica que se le esta negando lo que la escuela puede brindarle a los alumnos", amplió la docente.

Para Valenzisi, "los chicos de escuelas con un nivel adquisitivo superior, quizá no tenga un impacto profundo porque los padres le pueden pagar una maestra particular; pero a los chicos de escuelas públicas les estamos regalando un titulo porque no les estamos dando el servicio que la escuela le tiene que dar".