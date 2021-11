ARB: Esta vez, Libertad se quedó con el clásico en La Fortaleza

Libertad revirtió un partido que parecía esquivo ya desde el comienzo. Unión, con un triple de Loro, sacó una diferencia de 14 puntos en el primer cuarto (20 – 6). Además, los Tigres perdieron en ese tramo a Nico Quiroga por dos faltas antideportivas. Con esta situación, un plantel acotado y un juego reciente 24 horas antes, no era para nada alentador el panorama para Libertad.

Pero los pibes aurinegros, con el emblema de Mariano Ceruti a la cabeza, no se rindieron y dieron batalla. Ganaron el segundo cuarto 21 – 10 para irse al descanso abajo por la mínima. En el arranque del complemento, un triple del intratable Augusto Barbieri lo puso arriba a los Tigres, y cinco unidades seguidas de “Bebo” Ceruti le permitió a Libertad sacar una máxima de 8 unidades (39 – 47).

Desde allí y hasta el final, Unión propuso una defensa zonal y complicó las ofensivas aurinegras. De la mano de Zurvera y un triple de Marcos, el Bicho Verde se distanció 57 – 53 promediando el último cuarto. Sin embargo apareció el goleador Barbieri para con un triple y falta para igualar el marcador. Y cuando faltaban segundos nada más, con el partido 61 – 61, Gabriel Peterlín metió una bomba fundamental para que los Tigres festejen en el clásico. Luego, desde la línea de libres, Barbieri y Ceruti aseguraron la victoria.

Estadio: Fortaleza del Bicho

Arbitros: Ivan Andereggen y Marcos Macagno

Parciales: 20 – 8, 30 – 29 y 45 - 48

Unión: Zurvera 14, Cipolatti 3, Blangini 3, Loro 13 y Marcos 9; Bordabossana 8, Lattanzi 6, Villa 2 y Gariboldi 3. DT: Rodrigo Juárez.

Libertad: Peterlin 15, Quiroga 0, Chiaraviglio 4, Barbieri 24 y Porporatto 2; Ceruti 19 y Breques 4. DT: Nicolás Schierano.

Las posiciones

Libertad 11 puntos; Ben Hur, Quilmes y Unión 9 puntos; Independiente y Atlético 6, Peñarol 5 y 9 de Julio 4.

El resto de la fecha

Jueves a las 21:30: Atlético vs. Peñarol.

Viernes a las 21:30: Independiente vs. 9 de Julio.

Domingo a las 20:30: Argentino Quilmes vs. Sportivo Ben Hur.

Fuente: Prensa Libertad