La Provincia convocará a AMSAFE para el próximo miércoles

El Ministerio de Trabajo informó que "atento a los pedidos formulados por el Ministerio de Educación y AMSAFE, se procederá a convocar a los gremios que no aceptaron la oferta salarial del Gobierno para el miércoles 27 de octubre, a las 10:00”.

El gobierno de de Santa Fe convocará al gremio de los docentes públicos, AMSAFE, a una reunión para intentar destrabar el conflicto salarial que se tradujo en tres jornadas de paro en las escuelas de gestión estatal.



Por otra parte, en atención a diversos reclamos formulados, el Ministerio aclaró que “teniendo en cuenta la solicitudes efectuadas, el Gobierno de la Provincia procederá a liquidar el aumento salarial a jubilados y pensionados del sector docente”; cosa que no ocurrirá con los activos, en razón de que no aceptaron la propuesta. Incluso habrá que esperar si finalmente se descuenta los días no trabajados a aquellos docentes que acataron los paros, los cuales tuvieron un alto nivel de acatamiento.

Ante el pedido de convocatoria al diálogo, el ministro Juan Manuel Pusineri adelantó que eso "está descontado", pero aclaró que debe ser sin que medien planes de lucha. "Sobre el diálogo, decimos que siempre estamos dispuestos a llevarlo adelante, máxime cuando eso ha sido una constante en un tiempo difícil como el de la pandemia que obligó a una conversación periódica con todos los gremios", aseguró el funcionario. "El diálogo para nosotros se da por descontado pero lo que sí decimos es que esa situación se tiene que producir no mediando medidas de fuerza o paros. Frente a ello esperaremos a ver cuál es la actitud del gremio, y en función de ello con la voluntad de diálogo que siempre está latente, vamos a analizar la situación y, en su caso, a convocarlos", expresó.



De esta manera, se descarta entonces que AMSAFE, que conduce Sonia Alesso, convoque a una nueva medida de fuerza. Por ahora esperará hasta el miércoles más allá que el propio gobernador, Omar Perotti, dijo que la propuesta salarial efectuada - del 17% en tres tramos, que se suma al ya otorgado del 35%, lo que totalizaría una pauta anual del 52% - es una de las mejores del país y que no será reformulada.