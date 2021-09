FederalA: Este miércoles, Unión visita a Racing en La Docta

Los dirigidos por Adrián Tosetto empataron frente a Chaco For Ever sin goles el pasado sábado en el Estadio de la Avenida y pasaron a ocupar el 9° lugar en la tabla posicional, quedando fuera del lote de clasificados para la segunda ronda. Tiene que sumar puntos para mantener esa chance por el segundo ascenso al Nacional B. No contaría para este partido con Ricardo Villar, expulsado en su última presentación. El posible once inicial para mañana sería Joaquín Aylagas; Nicolás Canavessio, Jonatan Paiz, Daniel Abello y Jonatan Medina; Agustín Alberione, Tomás Federico Gianfranco Baier y Cristian Sánchez; Diego López y Tomás Attis.

Mientras que la Academia cordobesa viene de caer por dos goles a uno en su visita a Defensores de Villa Ramallo, derrota que implicó perder la punta de la tabla que compartía con Gimnasia y Tiro de Salta. El posible once que pondría en cancha Hernán Medina sería Leonardo Rodríguez; Santiago Rinaudo, Martín Pucheta, Facundo Rivero y Juan Albertinazzi; Franco Schiavoni, Emmanuel Giménez, Mariano Martínez, Leandro Fernández; Diego Jara y Martín Garnerone.

El cotejo será arbitrado por Guillermo Gonzalez, acompañado en sus laterales por Fernando Brillada y Mariana Duré, siendo el cuarto arbitro Rodrigo López, todos de Resistencia.

La Zona B se completa con los siguientes partidos:

Sportivo Las Parejas – Sportivo Belgrano de San Francisco

Douglas Haig de Pergamino – Defensores de Pronunciamiento

Juventud Unida de Gualeguaychú – Gimnasia y Tiro de Salta

Gimnasia de Conc. del Uruguay – Defensores de Villa Ramallo

Boca Unidos de Corrientes – Sarmiento de Resistencia

Chaco For Ever – Crucero del Norte

Libre: Central Norte de Salta