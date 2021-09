FederalA: Aburrido empate de Unión y Chaco For Ever

En el Estadio de la Avenida, el Bicho Verde no pudo quebrar el cero ante los chaqueños y debió conformarse con sumar un punto en la vigésimo cuarta fecha del Grupo B. Con este resultado, los albiverdes están novenos y transitoriamente fuera de la zona de clasificación para disputar el Reducido.

El Bicho Verde tuvo el control de la pelota en el inicio pero no encontró los espacios como para poder vulnerar la sólida línea defensiva de Chaco For Ever. Luego, la visita equilibró el mediocampo pero casi sin situaciones de riesgos en ambos arcos. Mucho vértigo y pocas llegadas. Un cabezazo de Paiz por encima del travesaño y la combinación entre López, Attis y Sánchez que remató desviado, se pueden contabilizar por el lado de Unión. Y en cuanto a la visita, Giménez llegó al fondo, sacando un centro bajo que Acosta definió en el primer palo pero por encima del travesaño.

Con respecto al complemento, Unión salió con la intención de meter más gente en campo contrario y tuvo una buena chance a los 54' cuando “Tuni” López y “Kiti” Sánchez, por eje central, combinaron dos paredes, rematando Sánchez a las manos de Canuto que estaba bien parado bajo los tres palos. Con el correr de los minutos, los chaqueños se fueron acomodando y volvió a emparejar las acciones, haciendo un partido equilibrado dentro de un trámite otra vez pobre. A los 80' un cambio de frente de Abello para Alberione, este la bajó y enganchó hacia adentro pero su remate de zurda no fue un problema para Canuto. La visita tuvo una situación a los 84' con un cabezazo de Marín apenas ancho. A pocos minutos de finalizar el cotejo, se fue expulsado Villar en Unión.

El próximo miércoles, los dirigidos por el entrenador "Chino" Tosetto visitan a Racing de Córdoba.

SINTESIS

ESTADIO DE LA AVENIDA

ARBITRO: Fernando Marcos (Bahía Blanca) LÍNEAS: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) Marcos Hourticolou (Coronel Dorrego). 4° ARBITRO: Juan Nebbietti (Río Colorado)

UNION DE SUNCHALES: Joaquín Aylagas; Nicolás Canavessio, Jonatan Paiz, Daniel Abello y Jonatan Medina; Agustín Alberione, Tomás Federico y Cristian Sánchez; Ricardo Villar; Diego López y Tomás Attis. DT Adrián Tosetto

CHACO FOR EVER: Gastón Canuto; Marcos Gimenez (Enzo Bruno), Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Ricardo Acosta (David Valdez), Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende (Lucas Jofré); Cristian Ibarra y Mauro Siergiejuk (Matías Romero). DT: Daniel Cravero

GOLES: No hubo

INCIDENCIAS: Amonestados en Unión Tomás Federico y Agustín Alberione. En Chaco For Ever Mauro Sergiejuk y Lucas Jofré. Expulsado Ricardo Villar (U)

La Zona B se completó con los siguientes partidos

Gimnasia y Trio de Salta 1 – Boca Unidos de Corrientes 0

Crucero del Norte 0 – Central Norte de Salta 0

Sarmiento de Resistencia 1 – Sportivo Las Parejas 3

Defensores de Pronunciamiento 1 – Gimnasia de Concepción del Uruguay 0

Defensores de Villa Ramallo 2 – Racing de Córdoba 1

Sprotivo Belgrano de San Francisco 0 – Douglas Haig de Pergamino 1

Libre: Juventud Unida de Gualeguaychú