LRF: Esta noche, Unión recibe a Deportivo Aldao

La Liga Rafaelina de Fútbol ya puso en disputa la séptima fecha del torneo Apertura de Primera A. Anoche jugaron en el Autódromo, Bochófilo Bochazo derrotó a Atlético de Rafaela por 1 a 0, mientras que este viernes 27 lo harán en Sunchales, Unión y el Deportivo Aldao, a las 21:30.

En el reinicio de la actividad oficial los Bichos Verdes perdieron 3-1 con Peñarol en Villa Rosas, mientras que el conjunto de Aldao superó 2-1 a Brown de San Vicente.

Los otros encuentros se disputarán el domingo, 15:30 Primera y 14:00 Reserva, con los siguientes cruces: Sportivo Norte vs. Peñarol, 9 de Julio vs. Deportivo Ramona, Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Libertad, Talleres de María Juana vs. Argentino Quilmes, Florida de Clucellas vs. Deportivo Tacural y Brown de San Vicente vs. Ben Hur.

LAS POSICIONES: 9 de Julio 18, puntos; Argentino Quilmes 18; Atlético de Rafaela 11; Dep. Libertad 10; Ferrocarril del Estado 9; Brown San Vicente 9; Dep. Aldao 9; Dep. Tacural 9; Talleres (MJ) 7; Peñarol 6; Sportivo Norte 5; Dep. Ramona 5; Bochazo 5, Ben Hur 4; Florida de Clucellas 4; Unión Sunchales 4.