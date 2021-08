Pablo Ghiano: "Considero que estoy preparado para ocupar una banca por mi experiencia en la función pública"

El profesor de Educación Física, actual subsecretario de Educación, Salud y Convivencia con pedido de licencia sin goce de sueldo, encabeza la Lista oficialista Adelante que competirá en la interna del Frente Progresista, Cívico y Social. "Ofrezco caminar la ciudad, charlar con el vecino e intentar resolver los problemas que me presentan" afirmó el precandidato a concejal del Ateneo Sunchales.

La Lista "Adelante" del Ateneo Sunchales se conforma con los siguientes postulantes:

TITULARES

1- PABLO GHIANO

2- Mónica Hoyos

3- Cesar Marchisone

SUPLENTES

4- Yohana Lopez

5- Alberto James

6- Angela Pini Goitre

Estos son algunos de los conceptos que vertió el precandidato a concejal Pablo Ghiano en la entrevista brindada al Eco de Sunchales:

-"Hoy me encuentro en esta etapa donde encabezo una lista de precandidatos a concejales. Siento un gran orgullo porque en la reunión en el Ateneo Sunchales me eligieron para representarlos en estas elecciones legislativas. Considero que fui creciendo en la función pública y tomando mayores responsabilidades, por eso me animé a tomar este desafío".

-"Siento que me estoy ganando el lugar por mi desempeño. Tuve muchísimo contacto con la gente en un período muy crítico de la pandemia y fue un momento delicado donde daba más respuestas negativas que positivas. Pero siempre estuve a disposición del vecino. Creo que eso también se valora. Haciendo un balance sobre el período de 6 - 7 meses donde estuve liderando el Comité Operativo de Emergencia, considero que fue positivo porque supimos manejar la situación, tratando de encontrar un punto medio".

-"Nosotros apostamos mucho a una banca en el Concejo Municipal. Creemos que tenemos muchas herramientas para conseguirla y estamos trabajando muchísimo para eso".

-"Tendremos que lidiar con una interna en el Frente Progresista pero representamos al Ejecutivo y contamos con la oportunidad de mostrar todo lo que estamos haciendo. También tenemos la posibilidad de solucionarle los problemas a la gente y es un poco lo que hago hincapié en la gestión, siempre intentar dar respuesta a los vecinos".

-"Si me toca formar parte del Concejo, no quiere decir de que por venir del Ejecutivo, voy a tomarme atribuciones o no voy a involucrarme en un determinado tema".

-"Tengo 30 años y el rol que tuve que cumplir en la administración municipal en estos últimos años hace que me sienta muy preparado para ocupar una banca. Ofrezco caminar la ciudad, charlar con el vecino e intentar resolver los problemas que me presentan. Creo que ese es el único camino".