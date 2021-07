FederalA: Esta tarde, Unión juega en Las Parejas

La diferencia entre ambos equipos es que Unión sumó dos puntos en las cuatro últimas fechas mientras que Sportivo Las Parejas sumó seis de los 12 en juego.

También cabe destacar que el jueves cerró el libro del mercado de pases dentro de esta categoría, en el cual cada equipo podía incorporar hasta 4 jugadores, Unión no realizó ninguna incorporación y dio de baja a Matías Rojo, que emigró al futbol ecuatoriano, y a el delantero Kevin Muñoz que retornó a su club de origen, Libertad de Sunchales.

El DT Adrián Tosetto no podrá contar para este partido con Nicolás Canavesio suspendido por una fecha al llegar al límite de cinco amarillas. Tampoco estará Cristian Sánchez por lesión muscular y no entrenó Denis Stracqualursi. Tres bajas sensibles dentro del once inicial.

Impartirá justicia Jorge Sosa, acompañado por Victor Aguirre y Sergio Pérez, mientras que Andrés Franco será el cuarto árbitro, todos oriundos de Corrientes.

Completan las fecha 13 de la Zona B los siguientes partidos

Douglas Haig de Pergamino 1 – Crucero del Norte 0 (Jugado ayer sábado)

Gimnasia y Esgrima de Concepción – Central Norte

Boca Unidos de Corrientes – Defensores de Villa Ramallo

Juventud Unida de Gualeguaychú – Defensores de Pronunciamiento

Racing de Córdoba – Chaco For Ever

Gimnasia y Tiro de Salta – Sportivo Belgrano de San Francisco

Libre: Sarmiento de Resistencia