Santa Fe puede alcanzar la inmunidad de rebaño en un mes y medio

Detalló que ya se colocaron 1.300.000 dosis en toda la provincia y ramarcó que la vuelta a la presencialidad escolar en Rosario está sujeta a la incidencia de casos y a la ocupación de camas, factores que en la ciudad superan ampliamente el máximo permitido para que se dé el retorno a las aulas.



“El objetivo, para mitad del invierno, es poder llegar a la mayor cantidad posible de dosis aplicadas en el menor tiempo posible. Y en simultáneo entre las dosis de AstraZeneca y Sputnik V”, indicó la funcionaria este jueves en el vacunatorio que se montó en el predio de la ex Rural.



La ministra recalcó que “hay que avanzar mucho con la aplicación de primeras dosis” y explicó que a quienes ya fueron inoculados con la vacuna del laboratorio AstraZeneca, “en la semana 11 se los va citando para poner la segunda dosis. Además, cuando llegan las Sputnik V las ponemos inmediatamente”, aseguró.

Mucho se habla por estos días sobre la meta de llegar a la inmunidad colectiva o “de rebaño”, que consiste en un efecto de protección indirecta que se da cuando la mayoría de las personas en una comunidad están correctamente inmunizadas y, si alguien adquiere una enfermedad inmunoprevenible, la misma probablemente no se propague ya que en su entorno entra en contacto con otras personas que están protegidas. De esta forma, la diseminación de la patología quedará limitada y no alcanzará a individuos susceptibles que no hayan podido vacunarse por contraindicación médica, según el Ministerio de Salud de la Nación.

Al respecto, Martorano dijo que “si seguimos con este ritmo de vacunación, quizás en un mes, o mes y medio, podemos llegar a la inmunidad de rebaño”. Y detalló que ya se colocaron 1.300.000 dosis, siendo 1.100.000 primeras dosis.

“En una situación como esta pandemia, lo primordial es llegar a metas cortas. Pensamos, primero, en llegar al 40% (actualmente, Santa Fe tiene alrededor del 39% de su población vacunada, según publicó Télam). Cuando nos reunimos con gente de Israel que pudo sacar adelante al país, nos dijeron que ese 40%, para ellos, fue fundamental para poder avanzar con aperturas de actividades, presencialidad y demás”, sumó la funcionaria.

Martorano recordó que cuando se inició la vacunación, el 29 de diciembre, “faltaban brazos y nos costaba”. Detalló que se comenzó con unos 20 mil turnos diarios y, actualmente, esa cantidad se duplicó. Esta semana, hasta ayer se habían dado 180 mil turnos en toda la provincia.

Esto se reflejó en el predio de la ex Rural. El tránsito de personas, a media mañana, era ayer incesante pero muy ordenado, y se vio a más de uno con termo y mate personal para esperar el momento para ingresar al vacunatorio.

Vuelta a clases



En tanto, la ministra fue consultada sobre la vuelta a la presencialidad en las escuelas rosarinas y dijo que este viernes revisarán el tema, aunque enseguida explicó por qué aún no hay vuelta a las aulas. “Son dos factores: la incidencia de casos (cantidad de casos cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días), que no debe superar los 500 pero que en Rosario está en 1.000; y la ocupación de camas, que no debe superar el 80%, pero que está por encima de ese número, tanto en el sector público como en el privado”.

“Queremos volver a la presencialidad, la infraestructura está preparada y los niños se cuidan más que los adultos. No me preocupa lo que pasa adentro sino lo que tiene que ver con lo que pasa afuera”, agregó.

Martorano afirmó que Santa Fe “está en el punto justo donde pareciera que la curva (de contagios) se amesetó y tendría una tendencia a bajar. Pero esto va de la mano con que sostengamos las medidas y que nos cuidemos. Es un momento clave para que todos lleguen a vacunarse”, remarcó.