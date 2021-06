En los últimos 7 años, la cantidad de femicidios en la Argentina no sólo no bajó sino que tiende a crecer

Entre el primero y el último día de 2020 se identificaron en la Argentina 251 víctimas directas de femicidio (en 6 de estos casos se trató de un travesticidio/transfemicidio). La cifra da cuenta de que una persona cada 35 horas fue asesinada por motivos de género. Es decir que en nuestro país, durante el último año, no pasó ni un día y medio sin una víctima fatal de femicidio.

Los datos corresponden a la edición 2020 del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN) y publicado el último fin de semana.

La cifra registrada en el último año supone un descenso insignificante con respecto a los 4 años anteriores y un ascenso respecto de los dos primeros, en que la OM-CSJN empezó a identificar a las víctimas directas de femicidios (NDLR: se habla de “víctimas directas” porque en algunas causas judiciales hay más de una víctima fatal).

De acuerdo con los últimos informes elaborados por este organismo judicial, a cargo de la vicepresidenta de la CSJN, Elena Highton de Nolasco, en 2019 se identificaron 252 víctimas directas de femicidio; en 2018, 255; en 2017, 251, y en 2016, 254.

En cambio, en 2015, el registro fue más bajo que en el último lustro, 235 víctimas directas de femicidio, y en 2014, el primer año relevado, 225.

Es decir que, a la luz de estos registros oficiales, la cantidad de femicidios en la Argentina no cede sino que, inclusive, tiende a crecer con el paso de los años.



Fuente: Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si a las 251 víctimas directas de femicidio identificadas en 2020 (de un total de 247 causas judiciales) se les suman las 36 víctimas de femicidio vinculado, la cantidad de víctimas letales de la violencia de género en la Argentina asciende a 287.

La OM-CSJN resaltó que, inclusive, “la cantidad de víctimas informadas de travesticidio/transfemicidio (6) y de femicidio vinculado (36), puede estar subregistrada, ya que para ser una estadística exhaustiva se deberían relevar todas las causas judiciales del país en que se investigan homicidios y averiguaciones de causales de muerte”.

Quiénes son los victimarios

El estudio señala que se registraron 278 sujetos activos en causas judiciales de femicidio directo, de los cuales al menos 7 eran integrantes de alguna de las fuerzas armadas y/o de seguridad. El promedio de edad: 37,6 años.

El 15% de los identificados se suicidió tras el asesinato y el 68% se encuentra detenido con prisión preventiva (causa en trámite) o en la cárcel cumpliendo ya una condena. El 8% está libre.

El informe indica que 216 niñas, niños y adolescentes quedaron desamparados, sin cuidados parentales, como consecuencia de los femicidios perpetrados en 2020. Para más información sobre este aspecto, leer esta nota de Chequeado.

Las provincias con más casos y otros datos del informe

Según el informe de la OM-CSJN, 7 de las 24 provincias tuvieron en 2020 una tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres mayor que el promedio nacional, que es de 1,09. La que registra cifras más alarmantes es Jujuy (2,82), y siguen Tucumán (2,10); Chaco (1,97); Salta (1,53); Misiones (1,43); Santa Fe (1,38), y Corrientes (1,23).

Del total de víctimas directas de femicidio durante 2020, 5 tenían algún tipo de discapacidad; 6 estaban embarazadas al momento del hecho; 20 eran migrantes internacionales; 10 eran migrantes interprovinciales; 13 estaban en situación de prostitución; 1 era lesbiana o bisexual; 2 eran indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios; y 5 estaban en situación de calle.

Asimismo, al menos 7 víctimas presentaban más de una condición de interseccionalidad: 1 víctima embarazada y en situación de calle; 4 víctimas migrantes internacionales y en situación de prostitución; 1 migrante internacional y en situación de calle, y 1 víctima migrante interprovincial y lesbiana o bisexual. “Cabe advertir que puede existir subregistro en esta variable”, dice la OM-CSJN en el informe.

El documento señala además que en al menos el 84% de los casos la víctima directa de femicidio tenía vínculo previo con el sujeto activo: en el 59% eran pareja (116 casos) o ex pareja (51 casos); en el 10% se trataba de familiares y en el 15% tenían otro tipo de vínculo (amigos, vecinos, conocidos por redes sociales, por trabajo, ex alumnos, y también clientes prostituyentes y proxenetas).

Solamente el 9% eran personas desconocidas para las víctimas y no hay datos para el 7% restante. Si se tiene en cuenta sólo a los que sí tenían vínculo previo, el 48% convivían (115), el 46% no convivían (110) y no hay datos para los 13 casos restantes.

Se informó, además, que al menos 27 de las 251 víctimas directas de femicidio estuvieron desaparecidas o extraviadas previo a confirmarse su femicidio.