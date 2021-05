CRA: Números para que conozca el Presidente

Este es el comunicado emitido por la Confederaciones Rurales Argentinas:

"En el marco de la anunciada medida de cerrar las exportaciones de carne que impulsa el Gobierno nacional y más allá de la innumerable cantidad de rechazos que la medida ha generado, CRA, no puede dejar pasar, por errónea, la información suministrada por el Sr. presidente de la República en un reportaje concedido ayer al programa de Gustavo Sylvestre en Radio 10, en el programa "Mañana Sylvestre".

En la citada entrevista, el mandatario afirmó con total liviandad que "hasta el año 45/46 la Argentina tenía dos millones de cabezas de ganado, cuando llega el peronismo, esa producción empieza a crecer y cuando el peronismo se va deja tres millones de cabezas de ganado, y luego ante la pregunta del periodista de "¿cuántas cabezas de ganado tenemos hoy?"; la respuesta del mandatario fue "tres millones de cabezas de ganado".

Resulta francamente increíble, que quien decidió cerrar las exportaciones de carne, no tenga no solo la información sobre lo que hable, ni tan siquiera la perspectiva lógica de lo que está diciendo, sin embargo, se permite la catedrática función de explicar, con cifras irreales, es decir sin tener conocimiento de lo que relata.

Para información del Sr. presidente las existencias de cabezas a la fecha son de acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación y el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) el stock con el que inició el año 2020, fue de 54.460.799 cabezas dato que emana de la propia administración que conduce.

Sostener que en Argentina hay tres millones de vacunos, no resiste el análisis y nos coloca en la dolorosa circunstancia de observar, atónitos, que quienes dirigen nuestros destinos, no cuentan con los conocimientos suficientes, por tanto, es posible esperar que sus decisiones sean siempre equivocadas, por no contar con diagnóstico certero.

Alguna vez, fue el "yuyito verde", hoy, a los tres millones de cabezas. Señales del triste desconocimiento permanente sobre la realidad agropecuaria".