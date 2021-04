TFB: Libertad enfrenta al 9 de Julio morterense

El partido vas a poder verlo a través de este link: https://youtu.be/wjn8byTt6Q8

No hay dudas de que el desafío del equipo aurinegro pasa por el aspecto defensivo. Ya quedó demostrado que la incorporación de Manuel Alonso, Nicolás Quiroga y Mateo Pérez ha generado mayores variantes ofensivas. Pero de nada sirve sobrepasar los 90 puntos si el rival redondea casi la centena de unidades, como ha pasado en los últimos dos partidos. Un dato no menor: el entrenador Nicolás Schierano no pudo contar en los últimos 3 encuentros con los internos Valentín Boscacci y Facundo Ortiz que se encuentran recuperándose de lesiones. Hoy tampoco estarán presentes.

9 de Julio de Morteros arriba a este compromiso con un récord 6-6 pero ha demostrado que su localía no es inexpugnable, perdiendo 2 de los 6 cotejos que jugó en su casa.