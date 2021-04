LRF: Esta noche, Unión recibe a Deportivo Tacural

El resto

Mañana seguirán los adelantos por el quinto capítulo del Apertura con dos cotejos interesantes por todo lo que se juegan y prometen cada vez que se enfrentan. En el predio del autódromo, a partir de las 21:00 (Reserva a las 19:30) Atlético de Rafaela chocará frente a Ben Hur. Además, en barrio Italia, a partir de las 21.30 (Reserva a las 20:00), uno de los punteros, Argentino Quilmes, se medirá ante Libertad, otro elenco que se armó para pelear arriba.

Cierra el domingo

La jornada se cerrará el próximo domingo con estos cuatro partidos (todos se jugarán a las 16:00, mientras que Reserva a las 14:30): 9 de Julio vs. Deportivo Aldao, Ferro vs. Dep. Ramona, Brown de San Vicente vs. Peñarol y Talleres de María Juana vs Bochazo de San Vicente. Mientras que el encuentro entre Florida de Clucellas y Sportivo Norte se postergó por casos de Covid.

Adelantos de la sexta

Como ocurre en cada sesión, ya se conocieron los adelantos correspondientes a la 6ª fecha del Apertura de 1ª División de Primera A. El próximo jueves 22 de abril en la localidad de Aldao, el local enfrentará a Brown de San Vicente y el viernes 23 de abril en la “República de Villa Rosas” jugarán Peñarol contra Unión de Sunchales.

Las posiciones

Cumplidas cuatro fechas del Apertura, la tabla de colocaciones es la siguiente: 9 de Julio y Quilmes 12 puntos; Atlético de Rafaela, Talleres y Libertad 7; Aldao y Brown 6; Sportivo y Ramona 5; Unión 4; Florida, Peñarol, Tacural, Ben Hur y Ferro 3; Bochazo 2.