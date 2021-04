LRF: Libertad recuperó la alegría con una goleada a Florida

Ya a los 6 minutos, los dirigidos por Juan Garello encontraron la ventaja. Costamagna, con taco incluido, realizó una magnífica jugada individual para sacarse a su marcador de encima y definir frente a Gallizi. Por ese entonces, Libertad era protagonista del partido y a los 18 minutos encontraría el segundo gol. Marcos Quiroga fue derribado dentro del área y Marcelo Retamoso pitó penal. Cristian Girard se hizo cargo de la ejecución y no perdonó. Remate al palo izquierdo del arquero para volver a gritar con la camiseta amarilla y negra.

Luego Libertad bajó el ritmo pero no tuvo inconvenientes para neutralizar a un Florida que no inquietó a Alderete. De hecho, el Cañonero fue quien tuvo una contra muy clara pero no la pudieron terminar entre Quiroga, Girard y Costamagna.

Situación que se repitió en el complemento y que Libertad no perdonó. Gran pelotazo cruzado de Bravo para que Girard eluda al arquero y ponga el 3 – 0 con el arco vacío. Parecía partido resuelto, pero inmediatamente Juan Montenegro la colgó en un ángulo desde el borde del área para descontar.

Y sobre el cierre, cuando Florida ya jugaba con uno menos por la expulsión de Arnaudo, Marcos Quiroga frotó la lámpara una vez más y dejó solo a Costamagna para liquidar el partido. Si bien el descuento de la visita generó un poco de incertidumbre, Libertad mostró una buena versión de cara a lo que viene. El próximo rival será Quilmes en el “Agustín Giuliani”.

Resumen del partido:

Libertad: Luciano Alderete; Nahuel Bravo, Flavio Díaz, David Lencina, Martin Correa (Martin Albarracin); Agustin Costamagna, Alexis Mansilla, Marcos Quiroga (Alfio Lehmann), Yair Triverio (Braian Visetti); Enzo Fernández (Axel Grabenvarter) y Cristian Girard (Luis Rivero). Suplentes: Gaston Unrein y Gaston Cejas. DT: Juan Carlos Garello

Florida: Jorge Galizzi; Nicolas Franco, Bruno Bocca, Santiago Arnaudo, Alberto Luque; Fernando Marchisone (Giuliano Saccone), Rodrigo Forchino, Pablo Andretich, Damián Gonzalez (Agustin Ferreyra); Giuliano Grangetto (Juan Montenegro) y Maximiliano Gilli (Hugo Gilli). Suplentes: Arias Perulero, Cristian Oliva y Kevin Walker. DT: Diego Priolo

Terna arbitral: Marcelo Retamoso – F. Retamoso y F. Schartzman (Liga Ceresina)

Amonestados: Alderete, Costamagna, Quiroga, Fernandez, Albarracin, Visetti y Rivero (Libertad) – Franco (Florida)

Expulsados: 61’ Santiago Arnaudo (Florida)

Goles: 6’ y 87’ Costamagna y 19’ y 51’ Girard (Libertad) – 55’ Juan Montenegro (Florida)

Resultado Reserva: 1 – 1 (Alejandro Sosa)



Formación Reserva: Singer; Lescano, Botto, Albarracin, Cejas; Espindola, Schonfeld, Acosta, Ronco; Sosa y Lucero.

4ta. fecha Torneo “Apertura”:

Sportivo 2 – Union 1

Dep. Ramona 2 - Talleres MJ 2

Ben Hur 4 – Ferro 0

Dep. Aldao 2 – Atletico 1

Peñarol 0 - 9 de Julio 4

Dep. Tacural 2 - Brown SV 3

B. Bochazo vs Quilmes (Lunes 21:30)

Tabla de posiciones: 9 de Julio 12; Quilmes (-1) 9; Libertad, Atletico y Talleres MJ 7; Dep. Aldao y Brown SV 6; Sportivo y Dep. Ramona 5; Florida y Union 4; Dep. Tacural, Peñarol, Ferro y Ben Hur 3; B. Bochazo (-1) 2.

REFERIDO: Prensa Club libertad