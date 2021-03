LRF: Esta tarde, Unión recibe a Brown de San Vicente

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pone en juego se segundo capítulo. Finalmente ni jueves ni viernes se pudo jugar, debido a las lluvias, y es por eso que los adelantos fueron reprogramados y recién este domingo se abrirá la fecha.

Los partidos principales comenzarán a las 16:00, jugando desde las 14:30 las Reservas.

Los encuentros serán:

Peñarol vs Ferrocarril del Estado (Mauro Cardozo),

Ben Hur vs Argentino Quilmes (Guillermo Tartaglia),

Sportivo Norte vs 9 de Julio (Ariel Gorlino),

Unión de Sunchales vs Brown de San Vicente (José Domínguez),

Deportivo Aldao vs Talleres de María Juana (Sebastián Garetto),

Deportivo Tacural vs Atlético de Rafaela (Franco Ceballos),

Bochófilo Bochazo vs Florida de Clucellas (Rodrigo Pérez).

Lunes 29/03, a las 21.30hs (Reservas 20hs) Deportivo Ramona vs Deportivo Libertad (Franco Ceballos).