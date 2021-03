LNB: Esta tarde, Libertad enfrenta a Quimsa

Esta tarde, a las 16:30,Libertad enfrenta a Quimsa en el Templo del Rock en un duelo de ambiciones. Los aurinegros están a un paso de zafar del PlayOut y si bien da toda la sensación que están fuera de la pelea por la Permanencia, aún matemáticamente no está confirmado. Un triunfo ante los santiagueños no sólo le permitiría festejar el objetivo cumplido sino que le abriría chances para ingresar a la Zona de PlayOffs.

A los Tigres le restan cinco partidos para finalizar la Fase Regular:

Cuenta regresiva:

19/3: vs Quimsa

22/3: vs Atenas

24/3: vs Comunicaciones

26/3: vs Hispano

29/3: vs Instituto

QUIMSA - LIBERTAD

Día: Viernes 19 de marzo

Hora: 16:30 TV: La Liga Contenidos

Árbitros: Juan Fernández, Leandro Lezcano y Pedro Hoyo

Estadio: El Templo del Rock (CABA)

Rachas: Quimsa viene de conseguir una buena victoria y recuperación este jueves, luego de imponerse por un ajustado 75-74 sobre Argentino de Junín. Venía de perder ante Gimnasia de Comodoro días atrás (76-70), pero supo levantarse y ahora buscará seguir consolidándose como líder. Ganó 3 de los 4 que jugó desde que retomó el calendario.

Libertad en tanto viene de perder ante Gimnasia el pasado lunes (80-63), sin poder darle continuidad al triunfo que había logrado el día anterior ante Bahía Basket (85-58). Los Tigres han ido alternando victorias con derrotas desde que arrancaron este tramo final de la fase regular, ganando 3 de los 6 compromisos que disputaron.

Historial en Liga Nacional: Libertad 30-28. La última vez que se enfrentaron fue el 4 de diciembre del 2020, por la presente temporada y con triunfo por 98-79 para Quimsa.

El dato: Quimsa está a solo unos pasos de adueñarse del 1 de la fase regular. Tiene 34 partidos al momento, con un balance de 28 triunfos y 6 derrotas, con un 82,4% de sus juegos ganados. De ganar dos de los próximos y últimos cuatro partidos que le quedan, o hasta con alguna derrota de los equipos que pueden alcanzarlo, la Fusión se asegurará el primer lugar de la tabla.

A Quimsa le queda jugar contra Libertad (hoy 19/3), San Lorenzo (21/3), Hispano (23/3) e Instituto (2/4) para completar la fase regular. Solo San Lorenzo (récord 27-9, con 36 PJ) y Regatas (25-10, con 35 PJ) pueden alcanzarlo, y aunque un objetivo cumplido sería entrar dentro de los mejores 4 de la tabla, también es cierto que ambos tienen poco margen de error si quieren alcanzar a Quimsa en la cima.

Con algunos pendientes y postergados, Libertad es uno de los equipos que deberá jugar mayor cantidad de partidos de acá al finalizar este mes, cuando cierre la fase regular. Tiene un total de 33 partidos, restando 5 para concluir toda la regular. El único equipo que todavía tiene más compromisos pendientes es Instituto (31 PJ).

Los Tigres deberán disputar en diez días los 5 encuentros que le quedan en esta fase regular. Los mismos serán ante Quimsa (hoy 19/3), Atenas (22/3), Comunicaciones (24/3), Hispano (26/3) e Instituto (29/3). El equipo de Sebastián Saborido podrá trepar posiciones aspirando a los playoffs de conseguir buenos resultados, sabiendo también que así también evitaría jugar por la permanencia.

El número: Quimsa tiene una media ofensiva de 83,1 puntos (2° mejor ataque de La Liga), mientras que en contra registra 74,0 unidades (5° mejor defensa). Por su parte, Libertad consigue 75,2 tantos a favor, en tanto que en el otro costado recibe 78,3 puntos en contra.

En Quimsa los máximos exponentes son Brandon Robinson (12,1 puntos), Diamon Simpson (11,3 puntos y 7,9 rebotes), Mauro Cosolito (10,6 puntos, 4,0 rebotes y 3,2 asistencias), Alejandro Diez (9,1 puntos y 4,8 rebotes), Leonardo Mainoldi (9,0 puntos y 5,0 rebotes) y Franco Baralle (9,1 puntos).

En Libertad los máximos exponentes son Latraius Mosley (11,7 puntos y 7,5 rebotes), Daniel Hure (9,4 puntos y 3,7 rebotes), Mauricio Corzo (9,4 puntos y 3,1 rebotes), Marcos Saglietti (9,2 puntos y 3,5 asistencias) y Alejandro Alloatti (9,2 puntos y 4,2 rebotes).

Parte médico: En Quimsa aguardan aún el regreso de Fabián Ramírez Barrios (fractura del escafoide de la mano derecha). Por su parte, Libertad dispondría de plantel completo para el encuentro de este viernes. Está en duda Daniel Hure por haberse resentido la lesión del tobillo derecho.