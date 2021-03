Veinte preguntas y respuestas sobre la vacunación contra el coronavirus

Hasta el momento, hay 3 vacunas disponibles en la Argentina: la Sputnik V, la Covishield y la desarrollada por Sinopharm. ¿Puedo elegir qué vacuna ponerme? ¿Son intercambiables? ¿Cómo se aplica la vacuna? ¿Si estoy embarazada, me puedo vacunar? Junto con la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), Chequeado.com responde a estas y otras dudas frecuentes sobre la vacunación.

1 – ¿Qué vacunas están disponibles en la Argentina?

Hasta el momento, están disponibles 3 vacunas: la Sputnik V (Centro Nacional de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología Gamaleya de Rusia), la Covishield (AstraZeneca y Universidad de Oxford) y la BBIBP-CorV (Sinopharm y el Instituto de Productos Biológicos de Beijing de China). Esta última vacuna aún no fue autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación para mayores de 60 años.

2- ¿Puedo elegir qué vacuna ponerme? ¿Cuál es la mejor?

No, las autoridades sanitarias son las encargadas de determinar la vacuna más apropiada para cada grupo de población.Todas las vacunas disponibles en el país fueron autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su uso de emergencia y han demostrado ser seguras y eficaces contra el coronavirus.

3- ¿Cómo se aplica la vacuna contra la COVID-19?

Las vacunas disponibles se administran mediante una inyección en el músculo de la parte superior del brazo y requieren de 2 dosis. El período entre la primera y la segunda dosis depende de la vacuna que se recibió y puede variar de entre 21 a 84 días.

4-¿Las diferentes vacunas disponibles son intercambiables?

No. Según los datos disponibles hasta el momento, las diferentes vacunas no son intercambiables debiéndose completar el esquema con la misma vacuna con la que se inició. Esto significa que no puede aplicarse a una persona la primera dosis de una vacuna y la segunda de otra diferente.

5- ¿Cuáles son los beneficios de vacunarse?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación contra la COVID-19 como una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. La vacuna contribuira휍혖 a reducir la circulación del virus, las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con la COVID-19 y ayudara휍혖 a restablecer de manera gradual una nueva normalidad.

6- ¿Me tengo que vacunar si ya tuve COVID-19?

Sí, la vacunación está indicada independientemente del antecedente de enfermedad. La vacunación puede llevarse a cabo una vez que se tiene el alta médica.

7- Si estoy embarazada o en período de lactancia, ¿me puedo vacunar?

En la actualidad hay poca evidencia al respecto. Si bien no está contraindicada la vacunación, hay que evaluar en cada caso, según el riesgo de exposición al virus y/o la presencia de enfermedades subyacentes con alto riesgo de complicaciones graves y/o muerte por la COVID-19. Esto aplica para las 3 vacunas que se utilizan en el país.

8- Si estoy buscando un embarazo, ¿me puedo vacunar?

Aunque en la actualidad hay poca evidencia al respecto, se recomienda esperar un mes luego de la segunda dosis para iniciar la búsqueda de un embarazo.

9- Si tengo una enfermedad autoimmune o estoy inmunosuprimido, ¿me puedo vacunar?

Hay escasa evidencia al respecto. Hay que evaluar en cada caso, según el riesgo de exposición al virus y/o la presencia de enfermedades subyacentes con alto riesgo de complicaciones graves y/o muerte por la COVID-19.

10- Si tengo antecedentes de alergia grave a alguna vacuna, ¿me puedo vacunar?

No, las personas con antecedentes de alergia grave (anafilaxia) por el momento no pueden vacunarse. Asma, rinitis, alergia a medicamentos y otras patologías alérgicas en general no son contraindicación de la vacuna, pero se recomienda consultar al médico.

11- Si tengo fiebre o estoy cursando una infección, ¿me puedo vacunar?

No, se recomienda aguardar a la recuperación y el alta médica.

12- ¿Los menores de 18 años se pueden vacunar?

No, al momento no hay evidencia que avale la vacunación en menores de 18 años.

13- Si soy contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, ¿me puedo vacunar?

Se recomienda aplazar la vacunación hasta que finalice el período de aislamiento, para evitar exponer al personal de salud durante la vacunación y a otras personas.

14- ¿Qué recaudos hay que tomar luego de darse la vacuna?

La administración de cualquier vacuna es un proceso muy seguro. En algunos casos, las vacunas pueden provocar reacción en el lugar de la inyección (enrojecimiento, picazón, dolor, hinchazón) y, en menor medida, fiebre, dolor de cabeza, cansancio o escalofríos. Estas reacciones suelen desaparecer en pocos días y, en su mayoría, son leves. En el caso de presentar algún síntoma, en especial si progresa luego de 24 horas o impide las actividades cotidianas, se recomienda consultar al médico.

15- ¿Puedo enfermarme de COVID-19 luego de recibir la vacuna?

La protección de la vacuna no es inmediata: la vacunación contempla una serie de 2 dosis y tomará al menos 2 semanas luego de la segunda dosis para considerar que la protección es adecuada. Ninguna vacuna es 100% eficaz (en algunos casos las personas pueden contraer el virus, pero tener una forma leve de la enfermedad o asintomática).

16- Si estoy vacunado, ¿puedo contagiar a otros?

Si bien es un tema que está en permanente revisión, por el momento lo que se sabe es que la vacunación previene las formas graves de la enfermedad. Por eso es fundamental continuar con los cuidados, ya que las personas vacunadas podrían transmitir el virus a otras, aunque este es un punto que aún continúa en estudio

17- ¿Tengo que seguir usando el barbijo después de vacunarme?

Sí. Mientras los científicos obtienen más información acerca de la protección que brindan las vacunas contra la COVID-19 y su duración, es importante que sigamos adoptando todos los cuidados, como usar barbijo, lavarse las manos con frecuencia y mantener una distancia de al menos 2 metros de los demás.

18- ¿Las vacunas son eficaces para todas las cepas que circulan en la Argentina?

Según la información disponible, las vacunas utilizadas en la Argentina son eficaces para las variantes que circulan de forma comunitaria en el país.

19- ¿Cuánto tiempo debe pasar entre la vacuna contra la COVID-19 y otra vacuna?

La OMS recomienda que no se administre las vacunas contra la COVID-19 con otras vacunas, incluyendo la de la gripe. Debe esperarse un período de 14 días como mínimo.

20- ¿Se puede donar sangre si recibí la vacuna?

Sí. La Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular recomienda esperar para donar 14 días a partir de la fecha de la vacunación.