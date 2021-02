TFB: Libertad debuta ante Náutico, en Rosario

El entrenador Nicolás Schierano que conforma el Cuerpo Técnico junto al preparador físico José Pennacino, bajo la coordinación del PF Germán Trossero, explicó que el objetivo de participar del Torneo Federal es la de "sumarle competencia a los jóvenes proyectos que tiene el club". Y que en la medida de las posibilidades se sumarán tres jugadores que en la actualidad integran el plantel de Liga Nacional: Nicolás Quiroga, Julián Eydallín y Mateo Pérez.

Partirán este domingo 28, a las 13:30 y este es el plantel que jugará el primer cotejo en el torneo fiscalizado por la Confederación Argentina de Básquetbol: Nicolás Quiroga, Octavio Maretto, Mateo Porporatto, Augusto Barbieri, Nicolás Chiaraviglio, Facundo Ortiz, Valentín Boscacci, Lautaro Toselli, Facundo Breques, Gabriel Peterlín, David Reynoso y Ulises Rodríguez.

Al partido lo podés ver a través de YouTube, en este link: https://youtu.be/BBc_dHglO68

Los 69 equipos que participan provenientes de 15 federaciones de nuestro país estarán divididos en ocho zonas, agrupados por cercanía geográfica. Libertad integra la Zona Centro con 10 planteles en total. Seis de ellos pertenecen a nuestra provincia y los restantes a Córdoba:

ZONA CENTRO

SANTA FE

• SPORT CLUB CAÑADENSE (temporada 2019/2020)

• SPORTIVO SUARDI (temporada 2019/2020)

• NAUTICO AVELLANEDA DE ROSARIO (Nuevo)

• GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO (Nuevo)

• TIMBUES BASKET (Nuevo)

• LIBERTAD DE SUNCHALES (Liga de Desarrollo)

CÓRDOBA

• 9 DE JULIO DE MORTEROS (temporada 2019/2020)

• 9 DE JULIO DE RIO III (temporada 2019/2020)

• INDEPENDIENTE DE OLIVA (temporada 2019/2020)

• BIBLIOTECA BELL (temporada 2019/2020)

El reglamento exige que las formaciones de los clubes que están militando en la Liga Nacional no pueden contar con fichas mayores y tienen que estar conformados con 2 jugadores U23 como máximo, y el resto U21 o menores.

Si bien no se cuenta con el fixture completo de esta Primera Fase, también se conoce que el equipo aurinegro jugará el tercer cotejo el viernes 5 en el estadio "Florencio Varni" de Cañada de Gómez, ante Sport Club; y la cuarta jornada volverá al Hogar de los Tigres, el viernes 12 de marzo, ante 9 de Julio de Morteros.

La actividad de la fase regular ya comenzó este viernes y se extenderá hasta el 28 de mayo.

ZONA CENTRO - PRIMERA JORNADA:

26/02 - BIBLIOTECA BELL 96 vs 74 9 DE JULIO DE MORTEROS

26/02 - SPORT CLUB CAÑADENSE 87 vs 86 INDEPENDIENTE DE OLIVA

26/02 - SPORTIVO SUARDI 98 vs 90 9 DE JULIO DE RÍO TERCERO

27/02 - GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO vs COMUNA DE TIMBUES

28/02 - N. SPORTIVO AVELLANEDA DE ROSARIO vs LIBERTAD DE SUNCHALES

Primera fase

Concluida la fase regular de cada una de las zonas mencionadas clasificarán los cuatro mejores de cada grupo. El certamen no tiene descensos, por lo que el resto de los equipos finaliza su participación luego de la serie regular.

Se realizarán cuadrangulares con el 1 y 4 de una zona contra el 2 y 3 de la otra (3 partidos).

Segunda fase

Superada la fase anterior los 16 equipos se ordenarán en 4 cuadrangulares de la siguiente manera:

J – 1 y 2 de A vs 1 y 2 de B.

K – 1 y 2 de C vs 1 y 2 de D.

L – 1 y 2 de E vs 1 y 2 de F.

M – 1 y 2 de G vs 1 y 2 de H.

Se clasifican los dos mejores a la instancia siguiente.

Tercera fase

Los ocho equipos clasificados jugaran 2 cuadrangulares de la siguiente manera:

N – 1 y 2 de J vs 1 y 2 de K.

O – 1 y 2 de L vs 1 y 2 de M.

Se clasificarán 2 de cada cuadrangular a la etapa final.

Final 4

Los cuatro equipos finalistas disputaran el cuadrangular final. Los dos mejores ascenderán a la Liga Argentina, mientras que el mejor será el campeón del Torneo Federal 2021.