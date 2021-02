"Billetera Santa Fe", la aplicación comercial con importantes reintegros fue presentada en Sunchales

En la mañana del miércoles 10, en la sede del Centro Comercial de Sunchales, con la presencia de funcionarios provinciales, se brindó información a comerciantes y medios de comunicación sobre el Programa Billetera Santa Fe, iniciativa destinada a incentivar la demanda de bienes y/o servicios mediante el otorgamiento de reintegros de dinero a consumidores finales, por las compras que realicen en comercios locales.

En laa mesa cabecera se encontraban, oficiando de anfitriones. el presidente del Centro Comercial, Jorge Chiabrando, y Carlos Minardi, directivo de FE.CE.CO; el senador provincial Alcides Calvo; la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor María Betania Albrecht y el Gerente de Plus Pagos, Fernando Deangelis.

Durante el encuentro, Albrecht explicó que el programa Billetera Santa Fe “es estratégico, porque por allí pasarán muchos beneficios de la actividad comercial y de la asistencia social; es una herramienta para recuperar, potenciar y apalancar el sector de la actividad económica en nuestra provincia”.

Además, la funcionaria detalló que ya hay más de 50.000 santafesinas y santafesinos que han instalado la App de la Billetera, que tiene múltiples utilidades y servicios, donde el consumidor “pasa a ser usuario de una cuenta virtual, con un CVU, y también puede recibir dinero, con la posibilidad de transferirlo. El programa apunta a acercar “el comercio minorista al consumidor, que son los dos últimos eslabones de la cadena, para generar relaciones comerciales amigables, inteligentes y sustentables”.

Por su parte, Fernando Deángelis manifestó que “es un programa que nos va a ayudar a comerciantes y usuarios a mover la economía, y para el cual la provincia hará un gran esfuerzo económico a través de los reintegros en las compras, que son de 5.000 pesos mensuales por usuario”. El reintegro será soportado por el Gobierno de Santa Fe en un 85%, y los comercios absorberán un 15%.

“El sistema es así: yo pago mil pesos y no es que me descuentan el 30 por ciento en el momento. Yo pago mil pesos y a las 24 horas se me acreditan 300 pesos. Los puedo volver a usar en una compra a esos 300 pesos y a las 24 horas me acreditan 90 pesos. Ese es el efecto que estamos buscando para acompañar a los comercios”, subrayó Deángelis.

CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA

Los usuarios deben ingresar a PlayStore y allí descargar la app Billetera PlusPagos. Luego cargar saldo a través de un local de Santa Fe Servicios -transfiriendo desde una cuenta bancaria u otra billetera virtual- o cargando los datos de una tarjeta de débito de cualquier banco.

Los descuentos son del 30% en alimentos, indumentaria, calzados, juguetería, muebles, librería, bares/restaurantes, farmacias y turismo; y del 20% en productos electrónicos.

Las promociones tienen vigencia todos los días en alimentos y medicamentos; y lunes, martes y miércoles en los demás rubros. El reintegro (cuyo tope es de 5000 por usuario al mes) se acreditará a las 24 horas hábiles de realizada la compra en el saldo virtual de la Billetera.

Los comercios adheridos pueden consultarse en: www.santafe.gob.ar/billeterasantafe o desde la Billetera Pluspagos ingresando a locales QR.

Extienden los beneficios para las compras relacionadas a la vuelta de la presencialidad en las escuelas

La iniciativa comprende la extensión de los beneficios de la Billetera Santa Fe en comercios del rubro a todos los días de la semana (hoy rige para lunes, martes y miércoles), lo que implica el reintegro del 30% entre el 15 de febrero y el 15 de marzo; y al mismo tiempo se ofrecerá una canasta escolar a precio sugerido de 20 artículos a 2490 pesos en librerías adheridas.

Comercios en Sunchales

SUPERMERCADO Y ALMACENES

Supermercado Atilra

Supermercado Ronda

Autoservicio El Once (5 sucursales)

Multicompras AMPS

Supermercado Triliu

Almacén Adriana - Colón 1237

Andrés Chiaverano - Juan B. justo 684

Minimercado Itati - Av. Belgrano 667

Despensa San Expedito - Alem 699

Carnicería Angus - San Javier 2219

Carnicería Super - Ctda. 25 de Mayo 316

Tienda de Alimentos Petricor - Leguizamón 557

FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

SanCor Medicina Privada SA

Farmacia Caula

Farmacia Ghione

Farmacia Garione

Farmacia Airasca

INDUMENTARIA Y ACCESORIOS

Infinity Sport - Juan B. Justo 258

Nicolás Julio Pavetti - Italia 737

Derelees - J. V. González 45

Malevo Sport - Zeballos 632

Urban Roots Skateshop - Av. Yrigoyen 600

GASTRONOMÍA

Bar Club Atlético Unión



LIBRERÍA - JUGUETERÍA

Azul

Librería Bertona

Tiempo de Cambio - Av. Sarmiento 654



REGALERÍA

Agroveterinaria Sunchales