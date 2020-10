Un incendio de gran magnitud se desató este lunes en la Planta de Tratamiento de Residuos

Policiales 12 de octubre de 2020 Jorge Tribouley

No es el primero y probablemente no sea el último. El humo nauseabundo invadiendo el ejido urbano ya es una señal inequívoca de que el área donde se depositan los residuos domiciliarios, ubicado unos kilómetros al este de la ciudad, sufrió un nuevo incendio generalizado. Se inició alrededor de las 16:00 en esta jornada feriada y se necesitaron 10 bomberos de 3 dotaciones locales para controlar el foco ígneo aunque aún no está sofocado. La humareda podría persistir por unos días.