Unión y Libertad retoman los entrenamientos de fútbol

El Club Libertad lo estará haciendo en la tarde de este viernes 11, mientras que el Club Unión retomará las prácticas el próximo lunes 14 de septiembre.

Las diferentes categorías podrán desarrollar la actividad deportiva por 60 minutos, donde están claramente identificados los futbolistas que participarán, cumpliendo un estricto protocolo que comprende, entre otras acciones, el control de la temperatura en el ingreso de las diferentes sedes, alfombras desinfectantes para calzado, el arribo de los jugadores provistos de la indumentaria para iniciar directamente los entrenamientos, circulando por el interior del predio con tapabocas colocado y haciendo uso solamente de los baños y no de los vestuarios.

Recordemos que la Mesa Directiva de la Liga Rafaelina de Fútbol, a fines de agosto, hizo una propuesta que recibió la aprobación de los clubes afiliados: habilitar el inicio de las prácticas a partir del 7/9, con los protocolos aprobados por los Municipios y comunas locales, con el fin de prevenir los contagios de Covid-19; abriendo la posibilidad para que en los últimos meses del año, si las condiciones sanitarias lo permiten y el Consejo Federal lo habilita, se desarrolle un torneo no oficial (amistoso/optativo) en las categorías que el Consejo Directivo de la LRF lo determine (infantiles, inferiores, Primera, Femenino, etc), sin obligación de participación y eximiendo de penas a quienes no participen.