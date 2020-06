El Banco Central agiliza la adquisición de dólares para insumos agropecuarios

Sucede que el sector agroindustrial necesita de dólares para la compra de maquinaria pesada, importación de herramientas como motocultivadores o fungicidas de fórmulas específicas que se producen en el exterior. De esta manera, el Banco Central de la República Argentina diagramó 4 estrategias para facilitar la compra en dólares.

El Directorio del Banco Central simplificó el acceso al mercado oficial cambiario para los sectores productivos, entendiendo las demandas comerciales y los acuerdos ya preestablecidos que transmitieron los directivos de diferentes empresas y cámaras del sector. La decisión fue consensuada tras arduas negociaciones entre Miguel Pesce, presidente del ente financiero, y Sergio Woyecheszen, vicepresidente, con los sectores productivos que pusieron el grito en el cielo tras la directiva A 7030 del Banco Central que imponía condiciones rígidas para acceder al Mercado Único y Libre de Cambio.

Las 4 medidas adoptadas

El primer punto que despertó sonrisas en los productores fue que se elevó de US$250.000 a US$1.000.000 el acceso directa al Mercado Único y Libre de Cambio para realizar pagos anticipados de importaciones como fungicidas, tractores cortacesped y maquinaria pesada. Este primer punto es especialmente importante puesto que facilitará las importaciones que abastecen a las PyMEs en materia de innovación, materia prima e insumos tecnológicos ya que se trata de un aumento sustancial de las sumas a las que se tendrá acceso para comerciar.

La segunda medida tomada por el Banco Central indica que quedarán exceptuados del concepto de Formación de Activos Externos líquidos con un saldo de libre disponibilidad fijado en US$ 100.000 y todos los fondos que no pudieran ser usados por el cliente al tratarse de fondos de reserva o de garantía constituidos en virtud de las exigencias previstas en contratos de deuda con el exterior o de fondos que funcionan como garantía para operaciones con el exterior. Otro aspecto a tener en cuenta es que tampoco se incluirán los saldos que se originan en cobros de exportaciones de bienes y servicios para los cuáles no hayan transcurrido 5 días hábiles desde su percepción.

Para los importadores de fertilizantes e insumos medicinales o medicamentos terminados podrán acceder al Mercado Único de Libre Comercio sin necesitar una autorización para realizar el pago de dichas importaciones debidamente facturadas.

La última medida destaca que se considerará a partir del 1 de mayo de 2020, los 90 días corridos anteriores sin realizar en el país venta de títulos con liquidación en moneda extranjera o transferencias hacia entidades extranjeras.

El sector triguero con mucha incertidumbre

La etapa de siembre de trigo se encuentra en auge y son dichos productores los que se encuentran repletos de incertidumbre. Lo cierto es que las medidas tomadas por el Banco Central aumentaron la dificultad para adquirir productos e insumos. Esto se suma a la dificultad ya existente semanas atrás en las que no existía un precio de compra ni venta referencial.

La Guía para el Agro destacó que actualmente “es muy difícil establecer una referencia de costo”. La entrega de insumos no se detuvo, pero no se puede determinar el precio ni el tipo de cambio lo que genera precios totalmente dispares respecto a un mismo producto o servicio. Esto lleva a que los productores no quieran arriesgar a una compra que a futuro puede resultar extremadamente costosa ante la imposibilidad de un precio de referencia.